PSG – OL : Qui va gagner la Coupe de la Ligue selon les bookmakers ?

Place à la finale de la Coupe de la Ligue. Après la victoire du PSG sur l’ASSE, en Coupe de France, vendredi 24 juillet, le club francilien retourne au Stade de France mais pour y défier cette fois le rival des Verts, l’OL. Pour cette affiche, Kylian Mbappé sera le grand absent. Le champion du monde est sorti sur blessure face à Saint-Étienne, après un vilain tacle de Loïc Perrin (l’absence est programmée à trois semaines). Concernant le favoris de la rencontre, selon les bookmakers, le Paris Saint-Germain est donné vainqueur assez facilement, au terme de la partie.

Le PSG vers un 4e sacre en 2019-20, celui de la Coupe de la Ligue

Ce vendredi 31 juillet a lieu la deuxième finale des coupes nationales. Les hommes de Thomas Tuchel sont donnés gagnants à 1,5, par les opérateurs en ligne. Pour les protégés de Rudi Garcia, la victoire, au terme de la rencontre, s’élève à plus de 6. Le match nul s’approche des 5 contre 1. Thiago Silva (en cas de titularisation) et ses coéquipiers qui brandissent le trophée ? Cote à 1,2. Pour voir Jason Denayer et le restant de son équipe sur l’estrade, coupe en main, cote à 4. Contrairement aux prévisions faites pour la finale de Coupe de France (2-0 voire 3-0), cette fois le PSG ne devrait pas l’emporter haut la main. Les bookmakers tablent sur un 2-1 en faveur des Parisiens, coté à 7,2. Le 2-0 suit, à 7,7.

L’OL devrait marquer selon les bookmakers

À la question « Les deux équipes vont-elles marquer ? », la réponse est oui, à 1,5 contre 2,2. En terme de nombre de buts, les bookmakers en prédisent « 2 ou 3 », coté à un plus de 2. Neymar et Icardi devraient débloquer la situation pour les Franciliens. Le premier, à la manœuvre, paie 1,75 fois la mise. L’argentin décisif vaut 1,9. Di Maria ferme le podium, à 2,5. Pour les Gones, Dembele est attendu. Le Français paie pratiquement 3 fois la mise. Timo Kadewere le talonne, à 3,3.