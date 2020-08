PSG ou Bayern : Qui va gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

‘Objectif lune ». Tel pourrait être le nom de l’épisode ce dimanche, de la Ligue des champions pour Paris. C’est la dernière étape à franchir, la plus belle et la plus haute, pour le PSG. A la clé, un trophée que la France n’a plus gagné depuis bientôt 30 ans. Mais avant, il faudra disposer du Bayern Munich, c’est-à-dire de ce que le football allemand propose de mieux. A ce titre, la coupe aux Grandes Oreilles n’est en rien promise aux hommes de Thomas Tuchel.

Le Bayern a l’étiquette du favori sur le PSG, en finale de la C1

Chez les bookmakers du pays, les Bavarois sont favoris. Comment ne pourraient-ils pas l’être, après leur parcours dans cette C1, notamment marqué du carton infligé au Barça de Messi (8-2). Alors à la question, « quelle équipe va gagner la Ligue des champions », la cote du Bayern est la plus basse (1,6), donc la plus probable, tandis qu’elle est pour Paris de 2,39 contre un. Sur le terrain, et au bout des 90 minutes initiales, les opérateurs hésitent entre un match nul 1-1 qui poussera les deux équipes à faire un peu de rab. Cela vaut une cote moyenne de 7,42. Ou une victoire serrée 2 buts à 1, du collectif bavarois, à la cote de 7,7 contre un.

Lewandowski vs Mbapppé : duel XXL entre buteurs

Avec tous les talents qui fouleront la pelouse, les occasions de buts ne devraient pas manquer. Et chaque camp fourbi ses armes. Le Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé (2,27 la cote s’il marque), Neymar (2,43) et Mauro Icardi (2,84) pour forcer la décision. Tandis que le Bayern Munich pourra d’abord compter sur le redoutable Robert Lewandowski (1,65), ou Serge Gnabry (2,5) ou Thomas Müller (2,96), pour faire la différence. PSG – Bayern Munich est à suivre dès 21h, en direct en clair sur TF1 ou pour les abonnés, sur RMC Sport.