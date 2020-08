PSG ou Leipzig : Qui ira en finale selon les bookmakers ?

Une première pour les deux formations, que de disputer une demi-finale de la Ligue des champions. La découverte se poursuivra au-delà de ce mardi, jusqu’à dimanche, pour une seule des deux équipes qui s’affrontent : le PSG ou le RB Leipzig. La rencontre est aussi inédite que la présence des deux clubs, dans le dernier carré, ils ne sont jamais affronté par le passé et n’ont donc pas de référence commune.

Le PSG est favori, mais le match s’annonce serré

Ça rend d’ailleurs l’analyse des bookmakers de France, plus compliquée. Si tous s’accordent à pointer le Paris Saint-Germain comme le favori des débats, le scénario du match décrit est moins évident que la cote moyenne à 1,37 de la qualification de Neymar, Mbappé et consort. Contre 3,08 celle attribué au collectif allemand. Le champion de France devrait passer, mais ce ne devrait pas être sans peiner. La preuve étant qu’au résultat précis du match le plus envisagé des opérateurs nationaux que nous avons consulté, le nul 1-1 au terme ds quatre-vingt dix minutes initiales ressort en tête.

Les buteurs parisiens ont meilleurs cote que ceux du RB Leipzig

Cela paie 7 fois la mise environ. Et si ce n’est ce résultat, alors Paris gagnera un succès étriqué 2-1 sur le club estampillé Red Bull. C’est coté à 7,2 contre un. Avec plusieurs talents sur la pelouse, les joueurs pour marquer sont plusieurs. A Paris, Mbappé (cote de but à 2,01) devance Neymar (2,11) et Mauro Icardi (2,35). Pour Leipzig, les meilleures chances de tromper les filets gardés pour l’occasion par Rico, reposent sur Yussuf Poulsen (3,82), puisque Patrik Schick (3,56), est annoncé remplaçant au coup d’envoi des débats.