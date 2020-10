PSG : Plus de 1300€ pour une paire de Air Jordan 5 x PSG

Elle déchaîne les passionnés depuis son officialisation en Septembre 2018, la collaboration entre la marque Jordan et le PSG produit des équipements et vêtements très demandés. Un petit plaisir, pour les intéressés, qui peut parfois avoir un prix élevé. En témoigne la paire de chaussures Jordan 5 retro PSG White, inspirée du troisième maillot de la saison 2017-18, disponible sur StockX, une plateforme américaine de revente en ligne de baskets, vêtements, et autres objets de collection.

Air Jordan et le PSG conquièrent les acheteurs

Dès sa sortie, la paire de Air Jordan 5 x PSG a enflammé les intéressés. La première paire vendue sur Stockx a couté 408€. Deux ans après, elle est achetée pour près de 1300€ soit plus du triple. Ainsi est sa cote depuis quelques semaines sur le site, mais elle a déjà été bien supérieure à cela : des offres ont atteint 3000 euros quelques mois après sa sortie ! Couverte de détails à l’effigie du PSG, cette paire s’adresse aux fans mais aussi aux collectionneurs, tant elle a pris de la valeur au fil du temps.

Une paire à 1300€, plus chère que les crampons

Avec cette cote actuelle, la pièce d’Air Jordan et du PSG est plus onéreuse que les crampons les plus chers en vente sur le même site. Un signe que le partenariat exclusif signé entre les deux parties porte ses fruits. Avec le temps, le prix de cette paire pourrait encore augmenter, comme l’a fait la vignette de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde, et devenir un véritable objet de collection.