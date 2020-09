PSG : Près de 7 500 € pour une carte Panini de Mbappé !

Quand l’album Panini devient une véritable obsession. Il en faut, à bonne dose, pour suivre les tendances chez les collectionneurs et s’offrir les cartes les plus chères du lot. Kylian Mbappé est, à ce titre, un intéressant sujet et qui peut rapporter très gros, pour ceux qui l’ont entre les mains. Pas lui, l’attaquant du PSG, mais sa vignette – 2018 Panini Prizm World Cup Silver #80 -, de l’album du Mondial 2018, que la France (en partie grâce à lui), a remporté, en Russie.

L’attaquant du PSG affole les collectionneurs Panini

Sur Stockx, une plateforme américaine de revente en lignes de baskets, vêtements, objets et accessoires de collection, ladite vignette à l’effigie de Mbappé est à vendre à 7 480 euros ! C’est sa cote à ce moment du mois de septembre 2020. Et comme pour un bon vin, la vignette Kylian Mbappé se bonifie dans le temps : elle s’est vendue 2 433 euros au mois de juillet, avant de gonfler soudainement de plus de 200%, en un mois. Sur Sotckx, vendeurs et acheteurs fixent un prix plancher et chacun progresse dans le sens de l’autre, jusqu’à trouver un point d’équilibre pour conclure la vente.

Messi, encore plus fort (plus cher) que Kylian Mbappé

D’autres cartes liées à Kylian Mbappé sont à vendre sur la plateforme, mais elles ont moins de valorisation. Il en est une, par contre, encore plus chère et de ce même Mondial 2018, qui concerne Lionel Messi. Bien que son Argentine ait plié contre l’équipe de France, en huitièmes de finale, sa carte est disponible au prix de… 8 820 euros !