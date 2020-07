PSG : Prolongé, Mbappé vaudrait 16,12% plus cher sur le mercato

Recruté en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé a paraphé avec le club parisien, un contrat du maximum autorisé dans le foot français, c’est-à-dire de cinq ans. A l’ouverture de cet exercice 2020-21, il n’en reste donc que deux à l’attaquant champion du monde, cela a conséquemment des effets sur sa valeur estimée sur le marché des transferts, car faut-il le rappeler, ce sont les contrats des joueurs que les clubs se rachètent.

Mbappé est sous contrat au PSG jusqu’en 2022

Plus il est long et plus le joueur est valorisé. En ce qui le concerne, malgré l’échéance qui se rapproche, Mbappé demeure le footballeur le plus cher du moment dans le monde. L’Observatoire du football (CIES), en Suisse, le donne à 242,3 millions d’euros, au commencement de ce mois de juillet. Ce lundi, dans sa lettre hebdomadaire, le CIES assure qu’en prolongeant ne serait-ce que d’une saison le natif de Bondy, sa cote sur le mercato gonflerait de 16,12%

Une différence plus de 39 M€ avec une saison de plus

Elle grimperait alors à 281,7 millions d’euros, c’est-à-dire qu’elle serait 39,4 millions d’euros plus élevée. Près de quarante millions comme justement le salaire qu’il faudrait approcher (en bruts à la saison), pour prolonger le phénomène du football selon certaines indiscrétions. Présentement, Kylian Mbappé en gagne un peu plus de la moitié, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Ligue 1, derrière son partenaire Neymar.