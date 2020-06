PSG – Salaire, clause, échéance : les détails du contrat d’Icardi

C’était le dossier attendu du côté du champion de France. Le PSG a levé l’option d’achat de son buteur argentin, Mauro Icardi, contre la somme de 50 Millions d’euros (hors bonus). L’ancien intériste désormais a paraphé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale, ce qui le lie à Paris jusqu’au mois de juin 2024. Son épouse et agent, Wanda Nara, a profité de la concurrence de la Juve notamment, pour faire grimper le prix de son salaire (10 Millions d’euros contre 12 selon l’Equipe). Avec cette augmentation, l’argentin égale la rémunération du gardien Keylor Navas.

Salaire augmenté pour Icardi avec le PSG

Prêté au PSG l’an dernier, les dirigeants milanais avaient négocié dans la clause, une levée de l’option d’achat du joueur au 31 mai 2020 au plus tard. Leonardo n’a donc pas pris de risque et a engagé son buteur, hier, date butoir à laquelle Paris était soumis. Au total, le coût du joueur s’élève à 63 Millions d’euros, 50 Millions accompagnés de huit millions de bonus, plus les cinq millions de son prêt payant de l’an dernier. Quand on sait que des offres à 85 voire 90 Millions d’euros circulaient autour du numéro 18 à Paris, on peut dire que le leader du championnat de France a frappé fort comme première recrue.

D’autre part, le journal l’Equipe révèle dans son contrat une clause particulière. L’inter Milan a ajouté une pénalité de 15 Millions d’euros au PSG en cas de revente du joueur à un club italien dont la Juventus, concurrent direct au Scudetto. L’attaquant aux huit petites sélections a réclamé également vouloir le numéro 9, celui de son concurrent direct au poste d’avant-centre, Edinson Cavani.

Un nouveau contrat qui pousse Cavani vers la sortie ?

Pour une première saison, Mauro Icardi a su être efficace. Le joueur argentin a inscrit 20 buts en 31 matchs disputés. Soit le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison derrière Kyllian Mbappe. Mauro Icardi c’est également le meilleur buteur chirurgical d’Europe avec 1 but tous les 3 tirs pour les joueurs ayant marqué plus de dix buts. Il devance les anglais Vardy et Sancho (3,1 et 3,3 respectivement).

A titre de comparaison avec l’Urugayen Edison Cavani, Icardi sous le maillot bleu et rouge marque un but toutes les 98 minutes contre 114 minutes pour Le Matador. Ou encore inscrit un but tous les 2,7 tirs contre 4,6 pour Cavani. Des statistiques impressionnantes et un contrat alléchant qui ont de quoi inquiéter l’idole du Parc des Princes, Edinson Cavani, qui est au bout de l’expérience à la fin du mois de mois de juin.