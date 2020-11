PSG : Salaire, contrat, ce que Tanguy Kouassi a négocié avec le Bayern

C’est finalement le Bayern Munich qui a conclu l’action, au détriment de la concurrence, forte, et du Paris SG le club qui l’a formé et qui souhaitait le lancer plus longuement, dans le grand bain du professionnalisme. A défaut, c’est avec le club bavarois que Tanguy Kouassi fera l’apprentissage vers le plus haut niveau, quand toutefois son corps le lui autorisera, car il est blessé à une cuisse et n’a pas encore porté officiellement, son nouveau maillot.

Tanguy Kouassi a quitté le PSG pour le Bayern Munich

Il en aura l’occasion, puisque le défenseur central de 18 ans, s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Bayern Munich, au premier jour de l’ouverture de la saison 2020-21. Au centre d’une énorme surenchère – il a parfois été question de 10 millions d’euros la saison -, Tanguy Kouassi et ses conseils, ont habilement négocié l’opération financière, car selon le média spécialisé, Vermoegen Magazin, Tanguy Kouassi a signé pour un contrat à 8 millions d’euros brut la saison. Hors variables complémentaires.

Un investissement élevé pour « l’un des plus grands talents d’Europe »

Il est à ce titre, dans la catégorie des cadres du collectif que dirige, Hans-Dieter Flick. « A nos yeux, il est l’un des plus grands talents d’Europe », dit à son sujet le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic. Voyons-y l’explication de la rémunération si élevée, si l’estimation donnée est précise. Pour un jeune homme qui n’a qu’une poignée de matches dans le monde professionnel, c’est beaucoup d’argent, mais le jeu à entendre ses nouveaux dirigeants, en vaudrait la chandelle.