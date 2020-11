PSG : Salaire, prime, ce que Paris proposerait à Sergio Ramos (Real Madrid)

Sergio Ramos peut-il quitter le Real Madrid, dont il est le capitaine et depuis le temps qu’il en défend le maillot, une icône, sinon une légende ? Posée au début de cette année civile, la question eut été improbable, le défenseur de 34 ans devant terminer sa carrière, chez les Merengue. Mais avec la crise et ses conséquences financières, la réalité a changé, au point que la prolongation d’hier, est moins voire plus d’actualité aujourd’hui. Et alors, le PSG, dont il se murmure depuis un temps l’intérêt, pourrait en profiter.

Le PSG offrira 15 M€ net par an au capitaine du Real Madrid

Le Diario Gol en Espagne avance même les conditions salariales négociées entre le club champion de France et l’entourage du joueur, international espagnol. Il est ici question de 15 millions d’euros net par an, au bénéfice de Sergio Ramos. C’est trois millions de plus, qu’il n’en touche présentement au Real Madrid, depuis sa dernière prolongation en 2015, jusqu’au 30 juin 2021. Comme il arriverait libre en France, le joueur négocierait aussi une prime à la signature, en l’absence d’indemnité sur le transfert, à payer.

Une juteuse prime à la signature pour convaincre Sergio Ramos

Elle est ici donnée à 50 millions d’euros, c’est énorme mais en même temps Sergio Ramos a l’un des plus riches palmarès chez les footballeurs en activité, avec pèle-mêle, 5 championnats d’Espagne, 4 Ligue des champions et autant de Mondiaux des clubs ; un titre de champion du monde et deux d’Europe, avec la sélection d’Espagne. Au capitaine madrilène le Paris Saint-Germain se chargerait, enfin, de trouver une maison familiale et une école pour les quatre enfants qu’il a, avec l’actrice Pilar Rubio.