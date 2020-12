PSG : Transfert, salaire, bonus, combien coûte Lionel Messi ?

« Cela pourrait être n’importe où, ça ne me pose pas problème! Mais je veux rejouer avec lui, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse l’année prochaine ». Voilà ce que disait Neymar, au micro de ESPN, à la question de savoir s’il souhaiterait rejouer un jour avec Lionel Messi. Depuis, la machine médiatique s’emballe, pour savoir d’une, si la réunion des deux est encore envisageable, et en ce cas, quel club pourrait les associer ? Le Paris SG est naturellement coché dans la liste, mais recruter l’Argentin réclame un budget record, qu’il faut ensuite rentabiliser, pour ne pas se heurter au fair play financier.

Le PSG parmi les très rares clubs à pouvoir prétendre recruter Messi

Si Lionel Messi rapporte beaucoup au Barça (nous y reviendront prochainement), il coûte aussi énormément, en raison de son salaire le plus élevé du monde du football. Et cela sans compter la possibilité d’une indemnité à verser à son club, s’il doit partir avant la fin de cette saison 2020-21. Sans quoi il sera libre après, et ce ne sera pas une maigre économie. En ce qui le concerne, les études des spécialistes ne sont pas d’accord entre elles. Il y a la fourchette basse, que donne l’Observatoire du football, entre 50 et 70 millions d’euros. Celle entre deux, de Transfermarkt, à 100 millions. Et enfin l’estimation de KPMG, pour qui il vaut 114 millions d’euros. Pour les six derniers mois de son contrat, qui s’achève au 30 juin 2021.

De 87,5 à 125 M€ brut par an pour l’attaquant du FC Barcelone

Son contrat justement, quel est-il ? Combien rapporte-t-il au sextuple Ballon d’or ? Nous avions analysé dans les moindres détails en début d’année, la rémunération de l’Argentin, entre le salaire et les primes, à la performance (titre en Liga, ou en Ligue des champions) et celles qui le distinguent individuellement (quand il gagne le Ballon d’or notamment). En 2017, Lionel Messi a prolongé de quatre ans avec le FC Barcelone, à hauteur de 350 millions d’euros au global, qui peuvent grimper jusqu’à 500 millions d’euros. C’est-à-dire 125 millions d’euros brut par an. Soit le tiers environ, de toute la masse salariale du Paris Saint-Germain, qui est déjà conséquemment fournie, avec Kylian Mbappé et Neymar. Encore qu’à Paris, tel que nous l’avons déjà démontré, le poids de la masse salariale sur les revenus opérationnels générés est le moins important de toutes les équipes de la Ligue 1. Il peut y avoir de la marge, de là à pouvoir recruter le joueur le plus cher dans le monde, dans un contexte de surcroît de contrôle accrue des finances ? Pour cet hiver cela paraît très incertain, mais dans l’été, avec l’indemnité en moins. Qui sait ?…