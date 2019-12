Que ferait Lionel Messi s’il était une personne « normale » ?

Un homme sacré six fois meilleur joueur de la planète et suivi par plus de 220 millions de followers est tout sauf une personne normale. Lionel Messi n’est pas le commun des mortels, il est impossible pour l’attaquant argentin de penser vivre son existence en tant que tel. A ce point qu’interrogé par Soccer Bible à ce sujet, la Pulga ne nie pas qu’en certaines circonstances, il apprécierait plus d’anonymat.

Si Messi était une personne « lambda », il en profiterait pour se balader incognito

« Beaucoup de personnes aimerait vivre une journée dans la peau de Lionel Messi. Si vous pouviez changer votre place avec une personne normale pour un jour, que feriez-vous ? », l’interroge le journaliste. « Je suppose que je passerai cette journée, à me promener dans mes coins préférés de Barcelone ou de Rosario. Il m’est désormais impossible de m’y rendre et parfois je regrette de ne pas pouvoir m’y rendre, en passant inaperçu avec toute ma famille. »

Une existence incroyable, mais un contrôle permanent obligatoire pour les stars

Ce qui pour nous est d’une grande banalité est impossible pour de telles personnalités. Cristiano Ronaldo confiait par exemple devoir contrôler tous ses gestes en public. Il suffit par exemple d’un doigt porté trop près du nez, pour qu’il devienne la risée des réseaux sociaux.