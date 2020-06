Que gagnent les joueurs du FC Metz ?

Le FC Metz passera au moins une saison de plus en Ligue 1. On dit souvent que c’est la deuxième la plus compliqué après une accession. Le club lorrain aura l’avantage d’avoir acquis très tôt la certitude de rester dans l’élite, du fait de la décision actée prématurément, de terminer la saison 2019-20 en France. En conséquence de quoi la grille des salaires pour l’exercice à venir ne devrait pas évoluer dans les largeurs.

Le FC Metz s’est reposé sur des prêts pour son retour en Ligue 1

Malgré la manne financière en plus de Mediapro comme nouveau diffuseur, il y a le manque à gagner du Covid-19. Mais il faudra bien compenser au club, les départs des joueurs prêtés en 2019-20 et qui pesaient parmi les plus gros revenus du collectif de Vincent Hognon, pour Vincent Pajot (SCO Angers), Noss Traoré et Kévin N’Doram (AS Monaco). Il gagnait de 400 000 à plus de 800 000 euros bruts la saison, sans les primes.

Un salaire moyen à plus de 26 000€ bruts/mois en 2020

C’est à Habib Diallo que revient le salaire le plus haut, à 80 000 euros bruts mensuels, selon une estimation de L’Equipe, mais le meilleur buteur messin a un bon de sortie de sa direction, il ne devrait donc pas passer l’été chez les Grenats. A Metz, le salaire moyen de l’effectif professionnel 2019-20 est estimé à 320 590 euros bruts la saison, selon Sporting Intelligence. La masse salariale dépasse, elle, les 25 millions d’euros chargés, pour un budget prévisionnel proche du double, pour couvrir le prochain exercice 2020-21 du championnat de France.