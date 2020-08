Que valent les effectifs de la Ligue 2 2020-21 sur le mercato ?

Un peu moins de 300 millions d’euros. C’est ce que pèsent, à l’addition de tous, les collectifs de la saison 2020-21 de Ligue 2, estimés par la plateforme spécialisée, Transfermarkt. Très exactement, 296,56 millions d’euros comme l’équivalent du groupe de l’AS Monaco, à l’étage supérieur. En moyenne donc, une équipe de l’antichambre de l’élite avoisine les 14,8 millions d’euros, comme celle de l’ESTAC Troyes, dans le haut du tableau.

L’ESTAC valorisé sur le mercato, dans la moyenne de la Ligue 2

Il y a un an déjà, le club de l’Aube faisait la moyenne. A l’époque, elle était un peu plus élevée, à 17 millions par formation. Depuis, la COVID-19 est passée et elle a forcé les dirigeants du foot français, à mettre un terme prématuré aux saisons sportives. Moins il y a de matches, moins il y a d’occasions pour les joueurs de se valoriser sur le marché des transferts. CQFD…

Le TFC et Pau aux extrêmes de la saison 2020-21

Les extrêmes appartiennent, en toute logique, aux nouveaux : ceux qui descendent de Ligue 1 (le Toulouse FC et Amiens SC) alignent les effectifs les plus valorisés, tandis que les promus, Dunkerque et Pau, jouent plus modestement dans une autre dimension. Le différentiel est supérieur à 11, entre le groupe du « Tef », estimé à 55,08 millions d’euros et celui de Pau, à moins de 5 millions.

Il restera des occasions de se bonifier dans ce contexte inédit

La saison sportive 2020-21 de Ligue 2 débutera le 22 août. Les équipes se seront peut-être renforcées d’ici-là. Elles le pourront normalement, à compter du 13 car les dates ont été modifiées en raison de la situation sanitaire exceptionnelle, en France et dans le monde. De sûr, il restera des opportunités aux vingt formations du plateau, pour recruter et gonfler la valeur des effectifs, sur le mercato.

La valeur sur le mercato des équipes de la Ligue 2, saison 2020-21

Club Valeur marchande Moyenne par joueur Toulouse FC 55,08 M€ 2,04 M€ Amiens SC 43,73 M€ 1,68 M€ EA Guingamp 20,43 M€ 0,7 M€ SM Caen 18,45 M€ 0,58 M€