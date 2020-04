Quel club de Ligue 2 fait le plus d’audience sur son site web ?

Différemment des réseaux sociaux qui placent le RC Lens nettement en tête, sur la taille de sa communauté (725k fans au cumul des quatre principaux réseaux, à la fin du mois de mars contre près de 600k pour Guingamp qui suit), sur les audiences enregistrées par chaque club de la Ligue 2 sur son site officiel, le club nordiste est ici un peu plus loin (3e) dans la hiérarchie du moment. Selon les données de la plateforme Similarweb que nous avons pu consulter, le champion des audiences est l’AS Nancy-Lorraine, sur le mois de mars et le début de l’année 2020.

L’AS Nancy Lorraine championne des audience en Ligue 2

Les chiffres d’audience ne sont que des estimations, comme les plateformes analytics ou médiamétrie, mais elle nous donne une idée du volume des connexions obtenues par chacun et de fait de la fréquentation pour les clubs de leur espace web. En rappelant que mars est un mois particulier puisque le foot est à l’arrêt, contraint pas la crise du covid-19. Cela justifie pour la majorité, la baisse des chiffres entre le mois dernier et la moyenne des trois premiers écoulés, en 2020.

Une moyenne à 36 000 visites depuis le début de l’année

La moyenne, justement, est de 36 100 visites mensuelles sur le début de l’année, soit l’équivalent proche de Troyes sur la longueur. Ou de Caen et Valenciennes, sur le seul mois de mars. Comparé à l’élite du foot français, la Ligue 2 pour les clubs les plus suivis, n’a pas à trop rougir de la comparaison. La preuve étant que les chiffres de Nancy sont proches de ceux des Girondins de Bordeaux.

Le trafic diffère entre les trois promus de la saison

L’on parle ici de visites et non de visiteurs uniques, c’est-à-dire que les consultations d’un site sont comptabilisées, même quand une personne revient plusieurs fois. En bas de classement, Chambly et Châteauroux ont les audiences les plus faibles, inférieures à 5 000 visites en mars. Avec Chambly, les deux autres promus Rodez Aveyron Football et Le Mans sont un peu plus à leur avantage, surtout les Sarthois qui étaient encore en Ligue 1, il y a une dizaine d’année. Il y a près de 20 000 visites mensuelles, sur l’espace lemansfc.fr.

Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 2 2019-20

Club Site web Nbe de visites en mars Moyenne sur 3 mois FC Chambly fcchambly.com > 5 000 5 882 Châteauroux LB berrichonne.net > 5 000 13 334 AC Ajaccio ac-ajaccio.corsica 5 323 5 820