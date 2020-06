Quelle est la fortune de Conor McGregor ?

« Jamais deux sans trois ». Conor McGregor est fidèle à l’adage, ce week-end, le champion irlandais de MMA (mixed martial arts) a annoncé prendre sa retraite sportive. Sa troisième après un premier départ en 2016, puis un plus récent en mars 2019, au sortir d’une faite concédée au Russe, Khabib Nurmagomedov. McGregor a disputé un combat en janvier à Las Vegas, qu’il a gagné et qui devrait donc être son dernier.

McGregor, 31 ans, se retire en ayant contribué à la promotion de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), qui le lui a bien rendu financièrement. L’Irlandais est en effet l’athlète que sa discipline a rendu historiquement le plus riche. Selon Forbes, il cumule près de 200 millions de dollars, gagnés en carrière. L’écrasante majorité provenant des recettes de ses combats, dont le plus rémunérateurs fut orchestré non dans l’octogone, mais sur un ring de boxe, dans une affiche in fine décevante et caricaturale, face à Floyd Mayweather, en 2017.

Outre ses qualités athlétiques et sportives, Conor McGregor s’est affirmé comme une tête de gondole du MMA, grande gueule sûre de lui, jamais avare d’une bonne punchline dans les médias. Sur les réseaux sociaux, ses fans son nombreux : 8,2 M de followers sur Facebook, autant sur Twitter qui lui a servi pour annoncer sa retraite ce dimanche, et il en compte plus de 36 millions, sur Instagram.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020