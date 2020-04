Quelle est la fortune de Luis Fernandez ?

Footballeur, entraîneur ou consultant pour les médias, Luis Fernandez a plutôt réussi dans tous les domaines où il s’est essayé. Joueur, il n’a fréquenté que trois clubs mais surtout le Paris Saint-Germain pendant huit ans. Pour Luis Fernandez, le club de la capitale occupe une place à part, depuis quasiment toujours.

Une carrière essentiellement tournée vers le PSG

C’est avec le PSG que le natif de Tarifa en Espagne a connu ses premières capes avec l’équipe de France. Il en a connu soixante. C’est ce même club qu’il a le plus longtemps dirigé, en deux fois, de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003. Il a eu d’autres expériences parfois plus exotiques, mais aussi rémunératrices. Il est né bien des générations avant le début du foot business et l’ère du sponsoring, mais avec son talent et son fort caractère, il n’aurait probablement pas laissé de marbre certaines marques.

Joueurs, coach, directeur sportif et consultant média

Il a aussi été sélectionneur d’Israël et de la Guinée, et un éphémère directeur du centre de formation du PSG, avant qu’il ne quitte son poste en désaccord avec le directeur sportif, Antero Henrique. Mais depuis le début de ce siècle, c’est surtout pour ses analyses footballistiques que Luis Fernandez est le plus connu. Principalement pour ses 13 ans de collaboration avec le groupe RMC, qui lui a offert sa propre émission radio jusqu’en 2016. Il a aussi collaboré avec Canal +, TF1 et aujourd’hui avec BeIn Sport.

Luis Fernandez doit sa fortune a une certaine réussite dans ses affaires

Il y a quelques années, au plus fort de sa collaboration avec RMC, le journal Le Parisien révélait que le salaire de l’ancien footballeur avoisinait les 35 000 euros bruts mensuels sans les bonus. Tout au long de sa carrière, sportive puis médiatique, Luis Fernandez a cumulé les rôles sur le devant de l’affiche et les contrats conséquemment. L’estimation de sa fortune est un exercice très incertain, mais la plateforme Celebrity Net Worth s’y hasarde : elle approcherait les 20 millions de dollars (17,8 M€)