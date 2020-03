Qui sont les gagnants de la Ligue 1 sur le marché des transferts ?

Si le Paris Saint-Germain domine le top 5 des joueurs les plus chers du championnat, c’est plutôt Lyon, Lille et Monaco qui comptent dans leurs rangs ceux qui ont pris le plus de valeur durant ces derniers mois.

Après 28 journées de championnat, le PSG reste leader, sans surprise. Toutefois, ce ne sont pas les Parisiens qui ont le plus fait parler d’eux depuis le début de la saison. Parmi les joueurs ayant gagné le plus de valeur sur le marché des transferts durant les derniers mois, aucun n’évolue dans le club de la capitale. A l’inverse, plusieurs Lyonnais se sont illustrés match après match, tout comme certains Lillois et Monégasques.

Osimhen au top, Cavani dans les flops

Selon les chiffres du site de statistiques Transfermarkt, c’est le Lillois Victor Osimhen qui a vu sa valeur marchande le plus augmenter depuis le début de la saison (+130%) Le joueur a en effet été constant dans ses performances : 27 apparitions sur 28 possibles, 13 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. Aujourd’hui, les autres clubs devraient débourser au minimum 30 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant nigérian, même si le LOSC estime que sa pépite en vaut près de 100 millions.

A l’inverse, si les Parisiens dominent le top 5 des joueurs les plus chers du championnat (dans l’ordre : Mbappé, Neymar, Verratti, Icardi et Marquinhos), on retrouve 5 d’entre eux parmi les joueurs ayant vu le plus leur valeur baisser depuis le début de la saison : Neymar (-20 millions), Cavani (-15 millions), Sarabia, Draxler et Herrera (-5 millions).

L’attaquant uruguayen Edinson Cavani a même perdu plus de 37,5% de sa valeur marchande. Celui qui a récemment inscrit son 200ème but sous les couleurs du club parisien, a été estimé à 40 millions d’euros en début de saison, alors qu’aujourd’hui il n’en vaut que 25. Victime d’un temps de jeu fortement limité par son entraîneur, Thomas Tuchel, et de blessures à répétition, Cavani n’a réussi à trouver le chemin des filets qu’à 4 reprises cette saison en Ligue 1, sur 14 apparitions (dont 7 titularisations seulement).

A Lyon, les joueurs vont mieux que le club

En dehors des Parisiens, les trois joueurs les plus chers du championnat selon Transfermarkt sont tous Lyonnais. Houssem Aouar, Memphis Depay (55 millions) et Moussa Dembélé (50 millions) ont même tous les trois atteint leur valeur record en carrière.

Juste après Osimhen, les trois joueurs ayant pris le plus de valeur sont également tous Lyonnais. La nouvelle recrue d’hiver, Bruno Guimaraes, achetée pour la somme de 20 millions d’euros au club brésilien de l’Athletico Paranaense, a vu sa valeur marchande passer à 35 millions d’euros en quelques matchs seulement. De même, le milieu offensif de 16 ans Rayan Cherki, formé à l’OL, a profité de ses quelques apparitions décisives pour le club à l’occasion de sa première saison en professionnel (notamment en Coupe du France) pour augmenter de 150% sa valeur sur le marché.

La montée en puissance de ces joueurs ne reflète pourtant pas la saison en dents de scie de l’Olympique Lyonnais. Actuellement 7ème du classement, à 9 points de la 4ème place occupée par Lille, l’OL reste encore loin d’un ticket pour l’Europe. Lyon faisait partie des favoris en janvier dernier pour remporter la Coupe de France selon le site Betway, permettant de parier sur le football qui évaluait sa cote à 5, soit la meilleure derrière le PSG, mais s’est finalement fait éliminer en demi-finale par le club parisien.

Renato Sanches, sous-évalué ?

L’autre réelle satisfaction de la saison est Wissam Ben Yedder. Le Monégasque arrivé du FC Séville en août dernier pour la somme de 40 millions d’euros, en vaut aujourd’hui 10 de plus selon Transfermarkt. Auteur de 18 réalisations (et 7 passes décisives) en Ligue 1, l’avant-centre de 29 ans est le 8ème joueur le plus cher du championnat, et actuellement dans le top 5 de ceux qui ont le plus gagné en valeur (+25%).

Celui qui semble être encore sous-évalué reste Renato Sanches. Décisif à chaque match dans l’entre-jeu lillois, le Portugais de 22 ans peine à revenir à sa valeur record de 30 millions d’euros qu’il avait atteint au Bayern Munich il y a 3 ans, lorsqu’il avait été élu Golden Boy. Il est aujourd’hui évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt, mais devrait prendre encore plus de valeur s’il continue à monter en puissance comme il le fait depuis le début de la saison.

Voir cette publication sur Instagram +3points Happy to score ⚽️ Une publication partagée par Renato Sanches (@renatosanches18) le 22 Févr. 2020 à 1 :32 PST

Avec l’OL toujours en lice en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue, et le LOSC qui s’accroche plus que jamais à une place dans un top 4 qualificatif pour l’Europe, les clubs auront besoin que leurs joueurs prouvent leur réelle valeur sur le terrain lors des derniers matchs de la saison.