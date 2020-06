RC Lens – Ça coûte combien de recruter Maxime Gonalons (AS Rome) ?

Plusieurs fois, depuis son départ pour la Roma en 2017, il a été question d’un possible retour de Maxime Gonalons en France. Là encore, le 10 Sport l’évoque, en parlant d’un intérêt du promu RC Lens, au sujet du milieu défensif de 31 ans. Cette saison 2019-20, comme la précédente, c’est en prêt qu’il l’a vécue. Et comme la précédente, en Liga d’Espagne qu’il a évolué, à Grenade, après avoir défendu les couleurs de Séville.

Vers un retour de Maxime Gonalons en Ligue 1

Formé et lancé dans le grand bain du professionnalisme à Lyon, l’international aux huit sélections avec l’équipe de France a rejoint l’AS Rome au cours de l’été préparatoire à l’exercice 2017-18, moyennant une indemnité sur le transfert de 5 millions d’euros. A force de prêts et d’un contrat qui avance dans le temps, il s’est dévalorisé, jusqu’à ne plus être estimé désormais qu’à 3 millions au mieux, de la part de Transfermarkt et moitié moins environ, dans l’analyse du Centre international d’étude du sport. Le natif de Vénissieux sort d’une saison à 25 matches toutes compétitions confondues, pour un but inscrit.

Un salaire à la Roma élevé pour le RC Lens

Maxime Gonalons est lié à la Roma jusqu’au 30 juin de la saison 2021 prochaine. Le club de la Louve ne devrait pas le retenir, quant au joueur, il peut trouver dans le projet sportif lensois, une belle occasion de rebondir, dans un championnat qui lui est familier. Devra-t-il surement rogner sur son salaire estimé proche de 290 000 euros bruts par mois, contre un contrat plus long dans la durée. A Lens, personne n’est à ce niveau de rémunération, pas même à la moitié, dans l’effectif actuel.