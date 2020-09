RC Lens – PSG : Quel résultat à cette rencontre selon les bookmakers ?

D’abord reporté pour permettre aux Parisiens de souffler après leur campagne européenne, le match opposant le PSG au RC Lens aura donc lieu, ce jeudi 10 Septembre. L’occasion pour les champions de France de se remettre en jambes, face au jeune promu. Toutefois, l’effectif de la capitale diminué à cause du virus, les Lensois espèrent avoir un coup à jouer et tenteront d’oublier la défaite face à Nice (1-2), en première journée.

Le PSG reste le favori mais le RC Lens n’a pas dit son dernier mot

Selon l’avis des bookmakers français, c’est Paris qui devrait sortir vainqueur de ce duel, avec une cote moyenne de 1,70 pour la victoire. Ils sont plus sceptiques quant aux performances des Nordistes, en estimant leur victoire à la cote moyenne de 4,8, et le match nul à 4. Néanmoins, les opérateurs n’attendent pas beaucoup de buts et voient un match relativement serré au bout duquel les Parisiens sortent vainqueurs 1-0, avec une cote autour de 6. Selon eux, les Sang et Or auraient même un coup à jouer en accrochant le nul 1-1, à 6,3 contre un en moyenne.

Les bookmakers indécis sur les buteurs

Sans son trio d’attaque, les options offensives du PSG ce soir ne convainquent pas le monde des spécialistes des cotes, qui a du mal à se mettre d’accord. Pablo Sarabia reste l’option offensive la plus sûre et est estimé buteur à 2,88 contre un, alors que le jeune Arnaud Kalimuendo, tourne autour de 3 de cote moyenne. Côté RC Lens, dur de choisir entre Gaëtan Robail et Florian Sotoca qui culminent tous deux à 4 de cote moyenne, mais restent les deux options offensives les plus crédibles des Nordistes. Alors, PSG ou RC Lens ? Rendez-vous ce soir à 21h sur Canal Plus, pour en avoir le coeur net.