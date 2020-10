RC Lens : Toutes les notes des Sang et Or sur FIFA 21

Fraîchement promu et déjà auteur d’un début de saison prometteur en Ligue 1, le RC Lens n’a pas échappé à la révélation des notes de FIFA 21. Dotés d’un effectif moins clinquant que les autres équipes du championnat, les Nordistes ont tout de même les armes pour les concurrencer et offrir du spectacle, dans la réalité comme virtuellement. Cela grâce à un mercato rondement mené, qui a pu renforcer sérieusement l’effectif, et se ressent sur le titre.

Les recrues de l’été devenues les joueurs les mieux notés du RC Lens sur FIFA 21

L’efficacité des Sang et Or lors de la dernière fenêtre de transferts se voit sur le célèbre jeu de football : les trois joueurs les mieux notés de l’équipe sont arrivés cet été seulement. A leur tête, Seko Fofana affiche 76 de générale. Le milieu de terrain ivoirien, arrivé de l’Udinese, devance son collègue dans l’entrejeu, Gaël Kakuta, d’un point. Même note mais potentiel différent, le gardien prêté par le Millonarios FC, Wuilker Fariñez, pourrait transformer son 75 en 85 de moyenne sur FIFA 21.

Outsider sur le jeu comme dans dans la vraie vie

Sans réelle surprise, le club nordiste paraît plus faible, sur le papier, qu’une bonne partie de ses concurrents en Ligue 1, sur cette édition. Les notes le plus hautes des Lensois en sont des plus courantes dans des équipes comme le FC Nantes ou le LOSC voisin. Mais à l’image de ce que réalise ce club, plein de caractère, en championnat (6ème avec 10 points en 5 matches), en ce début de saison, il sera possible de créer l’exploit sur le mode carrière de FIFA 21, en se reposant sur ce groupe, pour emmener le RC Lens plus loin qu’il ne l’a jamais été.

Les notes du RC Lens sur FIFA 21

Seko Fofana = 76

Gaël Kakuta = 75

Wuilker Fariñez = 75

Jean-Louis Leca = 73

Jonathan Clauss = 72

Clément Michelin = 72

Florian Sotoca = 72

Jonathan Gradit = 71

Yannick Cahuzac = 71

Ignatius Ganago = 71

Corentin Jean = 71

Cheick Traoré = 71

Facundo Medina = 70

Gaëtan Robail = 69

Cheick Doucouré = 68