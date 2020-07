Real, Barça… Classement final de la Liga vs la valeur des effectifs sur le mercato

Le championnat espagnol s’est terminé ce dimanche 19 juillet. S’il n’y avait plus de suspens pour le sacre (le Reala été officiellement champion lors de la 37e journée, au détriment du Barça), les places pour l’Europa League, ainsi que la lutte pour le maintien en Liga, se sont jouées jusqu’au dernier moment. Concernant le bas du tableau, Leganes, et son match nul (2-2) face aux Madrilènes, tombe en Liga2. Pour la C3, Villarreal et la Real Sociedad ont validé leurs tickets. Grenade ira en barrages. KPMG a dressé de son côté le classement final de la Liga opposé à la valeur des effectifs sur le mercato, d’après les propres estimations du cabinet d’expertise marketing, international.

Le Real, le Barça et l’Atlético au rendez-vous, Grenade la surprise de la saison, le Betis déçoit

Comme attendu, le Real Madrid (1 243 M€), le FC Barcelone (1 219 M€) et l’Atlético Madrid (774 millions euros), respectivement premier, deuxième et troisième plus grosse valeur des effectifs en Liga, ont respecté ce classement. Les trois formations, mélangées, comptent dans leurs rangs les 10 joueurs valorisés les plus chers, du championnat espagnol. Le promu Grenade est la surprise de la saison écoulée. Annoncé dernier, avec seulement 64 millions d’euros comme valeur marchande, au début de l’exercice, l’effectif andalou a terminé à la septième place du championnat, synonyme de barrages en Ligue Europa. Le Betis, et son recrutement ambitieux, dont Nabil Fekir, était annoncé 6e du classement des valeurs marchandes des effectifs de Liga. L’ennemi juré du FC Séville a fini 15e.

The 89th @LaLiga season has found its end yesterday night with the 38th matchday completed. Our analysis compares the final LaLiga standings to a ranking by aggregate squad value for season start and end values, the latter one heavily impacted by the #COVIDー19 pandemic. pic.twitter.com/zvKkyCMv1w — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) July 20, 2020

Classement final de la Liga vs la valeur des effectifs sur le mercato : quelles équipes ont valorisé leur effectif ?

Huit équipes constatent une augmentation de la valorisation de leur effectif, selon KPMG, sur la saison écoulée. Si celles des cadors espagnols, hormis le FC Séville (+ 22 M€), chutent (près de 300 M€ pour le Real et le Barça), celles des formations d’un échelon inférieure prennent de l’épaisseur. L’effectif de la Real Sociedad, et sa belle saison (6e, qualification C3), a progressé de 50 M€ environ, en estimation et de 24 M€, pour le collectif de Majorque, avant dernier et relégué en Liga2. L’Espanyol (+ 25 M€, Valladolid (+15 M€), Osasuna (+ 13 M€) et Grenade (+ 8 M€) et Getafe (+ 4 M€) suivent le pas.