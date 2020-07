Real Madrid marque la plus précieuse en 2020, mais une valorisation en baisse

La Covid-19 et ses conséquences sur les clubs de football : voilà une autre lecture des effets négatifs produits cette année 2020. Brand Finance a publié, ce mercredi, son rapport annuel sur la valorisation de marques des équipes du football mondial. Et pour la première fois la société britannique spécialiste de l’évaluation des marques, relève une diminution globale de 2%, pour les 50 plus puissantes du football.

Le Real Madrid devance le FC Barcelone en 2020. Le PSG progresse

Celle du Real Madrid, qui reste la plus précise sur la surface du globe, accuse une baisse de 13,8%, d’une estimation de la marque à 1 646 millions d’euros en 2019, à 1 419 M€, en 2020. Le récent champion d’Espagne devance son rival, le FC Barcelone qui progresse en valorisation, à 1,413 milliards d’euros (+ 1,4%), devant Manchester United, à (1 314 M€ et -10,7%). Le Paris Saint-Germain gagne une place (à la 7e) au top 10 des marques les plus chères en 2020, à 967 M€ (+ 5,8%), mais l’estimation de sa force reste à l’identique, avec des atouts et inconvénients que nous avions décryptés, il y a un an.

Les Reds de Liverpool se valorisent à tous les niveaux

C’est la marque Liverpool qui progresse le plus, à tous niveaux. Mais surtout sur la valeur de l’entreprise, puisque Brand Finance s’appuie sur cet indicateur, parmi d’autres, pour définir la puissance des marques. Elle est donnée à 3,186 milliards d’euros (16,2%), sa marque vaut 1 262 millions d’euros (+6%) et elle assez forte pour justifier l’appréciation maximale AAA+, au même titre que les six première du classement 2020.