Real Madrid : Plus de 27 000€ pour les maillots de la victoire sur Eibar

Initiative sympa prise par le Real Madrid. En effet, le club a décidé de mettre aux enchères les maillots des joueurs, et ce dès le match remporté face à Eibar (3-1) et pour les cinq rencontres à domicile suivantes. Le but : soutenir les projets sociaux et sportifs de la Fondation Real Madrid, qui contribuent à lutter contre les méfaits de la pandémie covid-19, en collaboration avec des ONG.

Plus de 27 000 € récoltés pour les maillots utilisés face à Eibar

Le Real Madrid – via une société spécialisée MatchWornShirt en charge de mettre les maillots aux enchères -, propose à ses fidèles à travers le monde, de pouvoir s’offrir la tunique des joueurs. Les ventes débutent dès le début des parties. Le délai dure quatre jours, pour que le décalage horaire ne perturbe pas les passionnés des Merengues. Les maillots quant à eux, suivent bien les normes sanitaires, surtout par les temps qui courent, et se voient retirer leurs traces ADN et les bactéries, tout en conservant les tâches de terre et d’herbe liées à la rencontre. Face à Eibar, plus de 27 000 € ont été récoltés pour la Fondation Real Madrid. Celui de Luka Modric s’est vendu le plus cher : 7 000 €. Eden Hazard (3 200 €) et Sergio Ramos (3 101 €) complètent le podium.

Encore cinq matches à domicile pour le Real Madrid

Il reste encore cinq matches aux supporters du Real pour pouvoir enchérir sur le maillot d’un joueur. Ce jeudi a eu lieu la deuxième rencontre des Madrilènes, depuis la reprise, contre le FC Valence. Au lendemain de la large victoire 3-0 des hommes de Zidane, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes, les maillots de Varane et Mendy s’élèvent à respectivement 600 et 400 euros. Quant à celui de Benzema, héros de la soirée avec deux buts et une place de gagnée au classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire du club, un Luxembourgeois offre pour son numéro 9, 1100 euros. En France, le Toulouse Football Club a mené une initiative identique, en Ligue 1 dans le cadre de son match face à Reims, en septembre dernier.