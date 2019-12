Real Madrid – Un bus à mantras pour les Merengue avant le Clasico

La longue délégation du Real Madrid est bien à Barcelone, et pour se rendre de l’aéroport à l’hôtel des joueurs, du staff et du corps encadrant, les Merengue ont voyagé classiquement à bord, non pas d’un mais de deux bus. Une fois n’est pas coutume, l’officiel avec son habillage aux couleurs du club n’a pas été choisi pour l’occasion. L’on peut y voir le désir de se fondre incognito ou autant que possible, dans le trafic catalan. Ceci pour éviter des détériorations, voire de plus graves caillassages, de quelques excités.

Deux bus banalisés pour le Real Madrid. Mais avec des mantras inscrits dessus

Tout cela – si c’est la raison qui l’explique – est parfaitement compréhensible. Ce qui le serait moins en ce cas, ce sont les deux messages floqués, en Anglais, sur les deux appareils. Parce que pour le coup, quiconque a pu les lire au moment de leur passage, peut comprendre qu’il s’agit de quelque chose d’inhabituel. Tel que l’a repéré Marca, est inscrite sur le premier la mention « Fear is the enemy » (la peur est notre ennemi) et l’autre revendique : « May the force be with you » (Que la force soit avec vous). Les formules sont répétées sur les côtés et l’arrière des bus.

Jour de Clasico Barça – Real Madrid au stade du Camp Nou

Les deux sont blancs, comme la « Casa blanca ». Aux dernières nouvelles, les Madrilènes sont arrivés sans encombre à leur lieu de destination. Ils devront se rendre en soirée au Camp Nou, pour affronter le Barça, dans le cadre du Clasico, pour lequel les Catalans sont les favoris.