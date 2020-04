Real Madrid – Visite du futur stade Bernabeu à plus de 500 M€

Le Real Madrid a reçu en mars, le permis l’autorisant à débuter les travaux de la rénovation de son stade Santiago-Bernabeu. L’enceinte vieille de 73 ans, va subir un énorme lifting, sans toutefois gagner en capacité, au-delà des 81 000 places actuelles. Le projet est pharamineux, le club merengue en a montré des extraits dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux.

Bientôt le stade Santiago-Bernabeu aura un toit rétractable

L’on peut notamment y voir le toit qui sera rétractable à l’issue des travaux. Sur celui-ci sera fixé un écran à 360 degré, pour offrir une expérience inédite aux visiteurs réguliers ou occasionnels. De nouveaux espaces d’échanges et de rencontres verront le jour pour augmenter les recettes des hospitalités. Egalement plus de commerces et de restaurants et il se murmure qu’un hôtel sera construit, avec des chambres donnant vue directe sur la pelouse chère aux joueurs de Zidane.

Un projet à plus de 500 M€ espéré pour le courant 2022

Les travaux devaient normalement se poursuivre jusqu’en 2023, mais avec la crise du coronavirus et l’arrêt complet des compétitions, le calendrier a pris de l’avance et la livraison est désormais espérée à 2022. Le coût du chantier est estimé à plus de 500 millions d’euros.