Roland Garros 2020 : Les primes de la quinzaine parisienne

Comme chaque année, les participants de Roland Garros 2020 auront droit à des primes. La direction du Grand Chelem a donné le détail de ce que vont toucher les joueurs, durant cette édition. Et de nombreux changements ont pu être observés. Le coronavirus ayant fait beaucoup de mal au circuit, Wimbledon a préféré passer son tour, ce qui n’est pas le cas du tournoi parisien. Décalé de quatre mois, il aura tout de même lieu, de ce dimanche 27 septembre au 11 octobre. Cependant, le prize-money sera nettement diminué et redistribué d’une autre manière, à l’image de l’US Open, qui s’est déroulé plus tôt dans ce mois.

Roland Garros revoit son prize-money à la baisse

Dans ce contexte, Roland Garros a effectivement tenu à baisser les primes attribuées aux joueurs. La dotation totale est passée de 42,7 M€ à 38 M€. Conscients que les meilleurs joueurs ont eu moins de difficultés à faire face à la situation, les organisateurs ont décidé de baisser leur primes, dans le but d’augmenter celui des joueurs et joueuses, éliminés au premier tour. Au lieu des 46 000 € gagnés l’an dernier, les premiers perdants recevront 60 000 €. Ce coup de pouce s’étend aussi aux qualifications précédents le tableau final, avec une enveloppe augmentée de 27%.

Les vainqueurs de l’édition 2020 gagneront moins

L’année dernière, les titres individuels ont rapporté 2,3 millions d’euros à leurs auteurs ; Rafael Nadal et Ashleigh Barty. Le bonus sera moindre en 2020, à 1,6 millions d’euros, pour un sacre sur les courts de la Porte d’Auteuil. C’est 30,43% de moins qu’en 2019. Les finalistes aussi toucheront moins d’argent : 850 000 euros, au lieu des 1,18 millions d’euros précédents. Au devant d’une édition compliquée, Roland Garros a tenu à aider ses joueurs et à maintenir au mieux les primes, même si les revenus attendus par les organisateurs sont bien plus faibles que les années d’avant. La faut principalement à des tribunes peu voire pas remplies, selon la situation du moment.

Le détail des primes de Roland Garros 2020

Simples (messieurs et dames) :

Vainqueur : 1,6M€ (-30,43% vs 2019)

Finaliste : 850 500€ (- 27,92%)

1/2 finale : 425 250€ (-27,92%)

1/4 finale : 283 500€ (-31,69%)

1/8e finale : 189 000€ (-22,22%)

3e tour : 126 000€ (-11,89%)

2e tour : 84 000€ (-3,45%)

1er tour : 60 000€ (+30,43%)

Doubles (messieurs et dames) :

Vainqueurs : 319 652€ (-44,89%)

Finalistes : 188 030€ (-35,16%)

1/2 finale : 110 606€ (-24,24%)

1/4 finale : 65 062€ (-18,16%)

1/8e finale : 38 272€ (-9,95%)

2e tour : 23 920€ (+4%)

1er tour : 14 950€ (+ 30%)