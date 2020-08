Salaire, contrat : ce que Blaise Matuidi a signé avec l’Inter Miami en MLS

Tout est allé si vite du côté de Turin, à ce point que l’on peut douter de la spontanéité des faits cumulés. En moins d’une semaine, Sarri a été remercié, Pirlo engagé pour le remplacer, Matuidi a été libéré, avant que le milieu de terrain français annonce rejoindre l’Inter Miami, en MLS. Le champion du monde 2018 a signé un contrat sur trois ans, selon une information du journal L’Equipe.

Blaise Matuidi s’est engagé 3 ans avec l’Inter Miami

Blaise Matuidi s’engage pour la nouvelle franchise de la MLS, à la propriété d’un certain David Beckham, qu’il a fréquenté avec le PSG. Il ne sera pas un « joueur désigné », c’est-à-dire ceux choisis par les clubs pour s’autoriser un dépassement du salary cap, en vigueur. L’Inter Miami a déjà les siens, avec Rodolfo Pizarro et Matias Pellegrini. Néanmoins Blaise Matuidi sera payé à la hauteur des plus hautes rémunérations du football, ou soccer de l’autre côté de l’Atlantique, car l’Inter Miami pourra piocher sur l’argent d’allocation.

Il pourrait devenir l’un des joueurs les mieux payés de la MLS

Blaise Matudi devrait gagner une base fixe de 2,5 millions de dollars (2,1 M€) et un salaire bonus compris de 4 millions de dollars la saison (3,4 M€). C’est moins que les 4,5 millions d’euros bruts, hors bonus, que devaient lui rapporter sa dernière saison turinoise. Mais à l’échelle du championnat américain, c’est l’équivalent, cette saison, du cinquième joueur le mieux payé, entre Carlos Vela (LA Galaxy) et Jozy Altidore (Toronto FC), à 5,4 M€ et Alejandro Pozuelo (Toronto FC), à 3,2 M€. C’est aussi le salaire le plus élevé de l’Inter Miami. La contrepartie d’avoir dans son équipe un joueur au palmarès aussi long que son expérience du football au plus haut niveau qu’il puisse se pratiquer.