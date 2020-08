Stade Brestois – OM : Quel résultat à la rencontre selon les bookmakers ?

C’est la rentrée des classes pour l’OM. Le championnat 2020-21 débute ce dimanche soir, au stade Francis-Le-Blé, pour les hommes d’André Villas-Boas. Le Stade Brestois a un peu d’avance, après avoir débuté (et perdu 0-4), face à Nîmes. La pression est donc plus forte sur les épaules des locaux, qui ont nécessité à ne pas se laisser distance. Prendre des points, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio en auront-ils les moyens ?

L’OM plutôt favor mais le Stade Brestois peut viser le nul

Rien n’est sûr, dans l’analyse que font les bookmakers français, des débats. Pour eux, l’Olympique de Marseille est le favori, et ils le donnent vainqueur, à la cote moyenne de 2,03, pour un match nul à 3,6 et le succès de Brest, à 3,7. Les opérateurs anticipent toutefois une rencontre disputée et possiblement achevée sur un score de parité. Le 1-1 a un indice faible – donc probable -, de 5,8 contre un. Sinon, c’est la courte victoire 1-0 des Phocéens qui suit, à la cote de 6,36.

Dario Benedetto premier de cordée ?

Peu de buts en perspective et un homme donné en premier pour y parvenir : Dario Benedetto. La cote de l’Argentin qui marque est de 2,55 contre un. Il devance dans cet exercice, son partenaire Florian Thauvin, à 2,95. Et pour le Stade Brestois, Irvin Cardona, à 3,82. Le match Stade Brestois – OM débute à 21h. Il est à suivre sur la chaîne Téléfoot.