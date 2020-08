Stade Brestois x adidas : le maillot extérieur 2020-21 révélé [OFFICIEL]

Une semaine pile après la sortie du principal, à domicile, en rouge et blanc, le Stade Brestois et adidas présentent le maillot extérieur pour la saison 2020-21, des joueurs Bretons. Il est bleu pour la couleur majoritaire, sur une palette plutôt foncée ou nuit. Et du plus clair en dégradé en fond, qui forme comme des vagues, iconiques de la ville du Finistère.

Le Stade Brestois a ses 3 maillots pour la saison 2020-21

Du doré (et un soupçon de noir) complète l’ensemble, présent sur les sponsors, ou pour marquer les trois bandes d’adidas, placées sur les épaules. Ce maillot « away » 2020-21 du Stade de Brest est vendu 89 euros le modèle pour les adultes. Les trois maillots du club sont désormais connus, puisqu’adidas a choisi de commencer par le third, au dernier jour du mois de juillet, pour officiellement marquer son retour auprès d’une équipe que la marque habillait déjà, dans les années 80.