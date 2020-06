Stade de Reims : Quel budget pour la saison 2021 prochaine ?

La saison 2020-21 de Ligue 1 est prévue au 23 août. Les clubs commencent à dévoiler leurs budgets. Depuis deux saisons, le Stade de Reims se métamorphose. En témoigne, les huitièmes et sixièmes place consécutives, des Rouges et Blancs dans l’élite. Récemment, le club a également tourné une page en changeant de logo. Et sous peu son président, Jean-Pierre Caillot, va revoir à la hausse le budget des Rémois pour la saison 2021.

« Hisser le budget à 70 M€ » pour la saison 2021 au Stade de Reims

Le président Rémois, Jean-Pierre Caillot, s’est livré, à RMC Sport, sur la situation du Stade de Reims et sur ses ambitions notamment budgétaire. Pour rappel, la saison dernière 2019-20, ce dernier était estimé à près de 50 M€. Malgré un contexte économique compliqué, le dirigeant champenois prévoit une augmentation significative. « On avait dans un premier temps l’objectif de hisser notre budget à 40 millions d’euros. Cela a été atteint. Aujourd’hui, notre objectif c’est de le hisser à 70 millions d’euros, ce sera le cas pour la saison prochaine. On veut continuer à révéler des talents dans le football masculin ou féminin. » Cela rapprocherait le budget des Rémois de celui annoncé par le FC Nantes.

« Ambitions 2024 » après le « Horizon 2020 »

« On était partis sur un projet qui s’appelait Horizon 2020, dans lequel on avait un certain nombre d’objectifs à atteindre. Et, par principe, lorsque vous atteignez vos objectifs, il faut s’en créer d’autres. Et donc là, en sortant ce nouveau logo on peut en même temps présenter ce qui va être la nouvelle feuille de route du Stade de Reims qui s’appelle Ambitions 2024. Concrètement, notre objectif est de rester dans le Top 5 français en terme d’organisation. » Voici les déclarations fortes du président Caillot. Avec une possible qualification aux tours préliminaires de Ligue Europa, l’augmentation des droits télé avec l’arrivée de Médiapro, le déploiement d’une nouvelle identité graphique, pour accélérer le marketing et doper le sponsoring, ainsi que le trading des joueurs, le Stade de Reims peut nourrir de légitimes ambitions.