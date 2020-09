Stade Rennais : Ça coûte combien de recruter Alex Meret (SCC Naples) ?

Un profil qui plaît aux dirigeants bretons, et la direction sportive que dirige Florian Maurice. Mais un joueur probablement inabordable pour le Stade Rennais, que le gardien du SCC Naples, Alex Meret. Bien qu’un peu balloté, entre numéro, deux voire troisième au poste, le temps de sa saison en prêt (2018-19), et désormais en balance avec le Colombien Opsina, Meret est une solution d’avenir et un élément recruté cher, par le club que coache Gennaro Gattuso.

Près de 25 M€ le transfert d’Alex Meret à Naples

Très exactement 22 millions d’euros d’indemnité sèche et 3 millions de bonus, payés à l’Udinese où le gardien a fait ses classes, jusqu’au professionnalisme. Freiné dans son ascension par des blessures, il n’en est pas moins un espoir à son poste, à 23 ans. Il vaut aujourd’hui 25 millions d’euros pour Transfermarkt et de 30 à 40 millions, du côté de l’Observatoire du football. Il est valorisé plus cher que le plus âgé (31 ans) David Ospina qui le concurrence (5 M€ environ pour le Colombien).

Une piste chère et complexe pour le Stade Rennais

Alex Meret a signé un bail de quatre ans, avec le Napoli au cours de l’été dernier. Lié jusqu’en 2023 à son club, son contrat lui rapporte près de 110 000 euros bruts mensuels. Sans les variables en plus. Même revalorisé, Rennes en a les moyens, mais plus sûrement d’assumer son salaire, que de lever l’indemnité du transfert, à considérer seulement que Naples veuille bien discuter.