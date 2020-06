Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Jhon Lucumí (KRC Genk) ?

Le Stade Rennais est sur tous les fronts. En pleine période de mutations, en France dans un premier temps, le club breton explore énormément de pistes. Et c’est en défense que les dirigeants rennais recherchent activement. Après les intérêts, plus ou moins prononcés, pour Axel Disasi, à Reims, Tanguy Kouassi, au PSG ou encore dernièrement Benoît Badiashile, à Monaco, c’est au tour d’un certain John Lucumí, jeune colombien (22 ans) évoluant au KRC Genk, d’être ciblé.

Une offre de 10 M€ du Stade Rennais pour John Lucumí

D’après le média belge Het Nieuwsblad, le Stade Rennais a transmis une offre de 10 M€ sur la table des dirigeants du Racing Club de Genk, pour recruter John Lucumí. Ces derniers l’ont refusée. L’international colombien s’est engagé avec le club belge, à l’été 2018, contre la somme de 2,5 M€. Depuis, le défenseur central s’est installé comme titulaire au sein de la défense du septième du dernier exercice belge, arrêté suite à la pandémie. Cette saison 2019-20, il a pris part aux six rencontres de phases de poule en Ligue des Champions, pour un but. Pour Transfermarkt, le joueur a une valeur marchande estimée à plus de 7 M€. Cependant, avec la concurrence du FC Séville, qui le suivrait selon Foot Mercato, le jeune prometteur colombien pourrait faire grimper les enchères.

Un contrat qui court jusqu’en juin 2022 avec le KRC Genk

Le natif de Cali, en Colombie, est encore sous contrat deux années avec le KRC Genk, soit jusqu’en juin 2022. Ses émoluments ne nous sont pas connus. Selon le média belge cité un peu plus haut, le salaire moyen brut, à l’année, d’un joueur au Racing Club de Genk est estimé à plus de 450 000 €. Si on se fie à ces chiffres, cela reviendrait à plus de 37 000 € au mois quand on sait que la rémunération moyenne d’un Rennais est estimée à près du double.