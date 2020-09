Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Kevin Trapp (Eintracht) ?

Alors que le départ d’Edouard Mendy à Chelsea se précise peu à peu, le Stade Rennais lui cherche un remplaçant possible dans les cages. La piste Rui Silva a notamment été envisagée par la direction du club, mais les négociations ne semblent pas aboutir. FootMercato rapporte, ce jeudi, que le directeur sportif breton, Florian Maurice serait, suite à cela, en train d’étudier la possibilité d’un accord avec Kevin Trapp, le gardien de l’Eintracht Francfort.

Rennes veut faire revenir Kevin Trapp en Ligue 1

Soucieux de sa masse salariale, le club allemand aurait comme objectif de pousser Kevin Trapp vers le départ. Un an après être arrivé au sein du club allemand contre 7 millions d’euros d’indemnités, l’ancien gardien de but du PSG, âgé de 30 ans, serait évalué à 8 M€ par Transfermarkt, alors que le CIES voit sa valeur marchande se situer entre 10 et 15 M€. Une estimation proche des attentes de son club, qui n’en réclamerait qu’un prix inférieur à 10 M€. Cela pourrait avantager les Rennais, inquiets de trouver un portier au plus vite.

Un salaire dans les clous pour le Stade Rennais ?

Au moment de quitter le PSG et retrouver l’Allemagne et l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp a réduit ses émoluments, auparavant inférieurs à 5 millions d’euros bruts en Ligue 1 la saison, il avoisine les 2,5 millions par an, chez les Aigles. C’est l’équivalent d’un gros salaire, à l’échelle du vestiaire rennais.