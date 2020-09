Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Rui Silva (Grenade) ?

Edouard Mendy se rapproche petit à petit de Chelsea. Les Blues pourraient offrir jusqu’à 25 millions d’euros et plus, pour s’attacher les services du portier du Stade Rennais. En conséquence de quoi, les Bretons ont à chercher un remplaçant possible au poste. Qui pourrait être Portugais, selon une information de Ouest France ; le quotidien régional évoquant le nom de Rui Silva, joueur de Grenade, en Liga espagnole.

Mendy sur le départ, le Stade Rennais vise un gardien portugais

Il n’y aurait pas que le Stade Rennais intéressés par son profil, le Betis le serait également mais moins pour un transfert cet été, qu’au prochain, quand le contrat de Rui Silva sera à l’échéance. Le portier de 27 ans est arrivé à Grenade, au mercato d’hiver 2017, en provenance du Portugal, contre une indemnité payée, de 1,2 millions d’euros. Selon Ouest France, le troisième de la saison dernière de Ligue 1, propose 8 millions d’euros, pour le recruter cet été. Soit l’équivalence proche de son estimation sur le marché des transferts, à 10 millions d’euros pour Transfermarkt et de 4 à 7 millions, de la part du CIES.

Rui Silva est entré dans la dernière saison de son contrat à Grenade

Rui Silva a, puisqu’il évolue de l’autre côté des Pyrénées, une clause libératoire dans son contrat, fixée à 15 millions d’euros. Grenade souhaiterait que le Stade Rennais la lève. Mais la marge de négociation est réduite par la fin prochaine du bail du joueur, fixée au 30 juin 2021. Passé cet hiver, il sera trop tard pour toucher une indemnité compensatoire. Cela peut donc forcer la décision à l’avantage des Rennais. Qui devraient alors convaincre le joueur financièrement, en plus de lui offrir un projet sportif alléchant avec la Ligue des champions. En Espagne, Rui Silva approche les 4 millions d’euros bruts de salaire, il est à ce titre l’un des joueurs les mieux payés de son équipe.