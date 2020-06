Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Tanguy Kouassi (PSG) ?

Les noms des partants défilent ces derniers temps, au PSG. Après l’annonce récemment, du directeur sportif, Leonardo, sur les départs de certains joueurs en fin de contrat (Thiago Silva ou Cavani par exemple), il est l’heure pour les jeunes de faire leurs valises. RMC Sport nous a appris, la semaine dernière, que le très prometteur Tanguy Kouassi a décidé de quitter le champion de France. Ce mardi matin, le journal L’Equipe révèle un intérêt du Stade Rennais pour ce dernier, en quête d’un premier contrat professionnel.

Tanguy Kouassi estimé à 11 M€ par Transfermarkt

Les chiffres abondent dans le sens de Tanguy Kouassi. En témoigne la courbe de sa valeur marchande, sur Transfermarkt, qui s’est multipliée par plus de 70 en seulement sept mois. Le joueur est passé d’une estimation de 150 000 €, en septembre 2019, à 11 M€, au mois d’avril 2020. Le tout avec un pic à 12 M€, au mois de mars, avant le confinement et l’arrêt de la Ligue 1 (coronavirus). Avec sa cote marchande déjà bien élevée, le Titi parisien est le 7ème joueur le plus cher de sa génération (2002), selon la même plateforme. Le défenseur central de métier, capable d’évoluer en sentinelle, est apparu à 15 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, pour trois buts et trois passes décisives.

Le Stade Rennais plus convaincant que le PSG ?

Malgré plusieurs propositions contractuelles du PSG, dixit Le Parisien, le jeune international U18 chez les Bleus a toujours décliné celles-ci. En fin de contrat aspirant au 30 juin 2020, Tanguy Kouassi pourrait rebondir en Bretagne, nous informe L’Equipe. Le Stade Rennais aurait un intérêt pour le joueur ; quant à ce dernier, il ne serait pas insensible au projet des Rouges et Noirs. Selon ParisFans, le Parisien de naissance souhaiterait percevoir un salaire de 2 M€ sur cinq saisons. Parce qu’il n’y aura pas d’indemnités sur le transfert, le joueur et son entourage pourront négocier une prime à la signature honorable, pour compenser l’arrivée libre de celui-ci. Il a été question, en janvier dernier, d’une offre à 4 M€ du RB Leipzig, qui le courtise également.