Stade Rennais – Combien ça vaut de recruter Serhou Guirassy (Amiens SC) ?

L’effet cascade du mercato, c’est comme ici à l’exemple du Stade Rennais qui se prépare tout à la fois, à possiblement perdre son attaquant M’Baye Niang en pourparlers avec l’OM, et dans ce cas à compenser ce départ par le renfort d’un autre attaquant. Qui pourrait être selon Goal, celui d’Amiens SC, Serhou Guirassy. Avec la relégation du club picard en Ligue 2, le buteur de 24 ans sort d’un exercice individuellement plus accompli que la saison de son club, avec neuf buts et une passe décisive, en 23 matches.

Serhou Guirassy pour remplacer Niang au Stade Rennais ?

Il est arrivé à Amiens de Cologne, au début de cet exercice 2019-20. Après une première saison en prêt. A part cette parenthèse allemande, Serhou Guirassy n’a sinon rempli sa carrière qu’en France, tour à tour à Laval, Lille et Auxerre en prêt. Sa bonne saison on l’a dit, lui vaut de s’être valorisé, même dans le contexte économique plus fragile du moment. Transfermarkt l’estime de 8 à 10 millions, et de 10 à 15 millions d’euros du côté des chercheurs suisses de l’Observatoire du football.

Le buteur est sous contrat à l’Amiens SC jusqu’en 2022

Ça n’est pas sûr qu’Amiens puisse en espérer autant dans la situation sportive, de la relégation. Le départ du natif d’Arles permettrait néanmoins de tirer les deniers compensatoires de son transfert et de réduire la masse salariale avec le plus gros revenus en moins. Car selon les estimations de L’Equipe, Serhou Guirassy gagne près de 100 000 eurs bruts mensuels, sans les primes individuelles ou collectives. Il est au même niveau salarial que Gaël Kakuta avec, pour lui, un contrat encore sur deux ans, signé jusqu’au 30 juin 2022.