Stade Rennais : Combien vaut Edouard Mendy sur ce mercato ?

La valeur des gardiens de but, sur le marché des transferts, ne cesse d’augmenter au fil des années. Dernièrement des transactions records ont eu lieu, à ce poste, avec Liverpool et Alisson (72,5 M€, bonus compris) ou encore Chelsea et Kepa Arrizabalaga (80 M€). En France, toute proportion gardée, le SCO d’Angers a enregistré sa plus grosse recrue, cet été, avec la venue de Paul Bernardoni, des Girondins de Bordeaux, pour 7,5 M€. Du côté du Stade Rennais, les dirigeants bretons doivent se frotter les mains avec leur numéro 16, Edouard Mendy, en pleine ascension depuis quelques années maintenant. Combien vaut-il sur ce mercato ?

Edouard Mendy a la meilleure défense de Ligue 1 à Rennes

Débarqué du Stade de Reims (autour des 4 M€, hors bonus), au mercato estival 2019, Edouard Mendy était très attendu dans l’Ille-et-Vilaine où le Stade Rennais sortait d’une saison 2018-19 riche en émotions : victoire en Coupe de France face au PSG (2-2, 6-5 t.a.b.) et éliminé en huitième de finale d’Europa League, face à Arsenal (3-1, 0-3). En remplacement de Tomas Koubek, parti en Bundesliga, à Augsbourg, l’international sénégalais a tenu toutes ses promesses : 9 clean sheets, plus de trois quarts de tirs arrêtés (76,3 %) et une meilleure défense de Ligue 1, à égalité avec le PSG, avec 24 buts encaissés. La valeur marchande de l’ancien rémois est évaluée à 7 M€ par Transfermarkt quand l’Observatoire du football l’estime entre 7 et 10 M€.

L’international sénégalais est sous contrat jusqu’en 2023 avec le Stade Rennais

L’ancien de l’Olympique de Marseille, parti libre en Champagne-Ardenne, s’est engagé quatre saisons avec la formation bretonne, soit jusqu’au mois de juin 2023. Le natif de Normandie perçoit une rémunération brute annuelle de 900 000 €, soit quasiment le salaire moyen d’un joueur de l’effectif rennais. Celui qui a disputé la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal (défait en finale 1-0 face à l’Algérie, Mendy a dû quitter prématurément la compétition pour une blessure), a pris part à 33 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, et n’a pas encaissé plus de 2 buts en Ligue 1.