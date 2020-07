Stade Rennais : Combien vaut Steven Nzonzi sur ce mercato ?

Steven Nzonzi aura à peine eu le temps de découvrir la Ligue 1. Débarqué au mercato hivernal dernier au Stade Rennais, en prêt, le milieu de terrain appartenant à l’AS Roma n’aura joué qu’à cinq reprises en championnat. La faute à la pandémie, qui a stoppé définitivement l’exercice 2019-20, début mars. Cependant, via la 3e place des Bretons en Ligue 1, qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, l’international français est reconduit une année supplémentaire (option dans le contrat), avec la formation de Julien Stéphan. Bonne nouvelle.

Steven Nzonzi va apporter son expérience dans l’entrejeu rennais

Il a un palmarès déjà bien rempli. À ce jour, Steven Nzonzi (31 ans) a joué dans cinq pays différents. Révélé à Amiens en Ligue 2, le milieu longiligne est ensuite parti en Angleterre, pour évoluer sous les couleurs de Blackburn puis Stoke City. Transféré à l’été 2015 à Séville, c’est dans le Sud de l’Espagne que le Français va s’épanouir, en devenant un titulaire indiscutable, et en remportant une C3 avec le club andalou. Il connaitra ses premières sélections chez les A, en Équipe de France, suite à ses bonnes performances à Séville. En 2018, Nzonzi fait partie des 24 joueurs à avoir remporté la Coupe du Monde, en Russie. Le natif des Hauts-de-Seine signera son plus gros transfert, au sortir de la compétition internationale, en s’engageant avec l’AS Roma pour quelques 30 M€ (bonus compris). La saison 2019-2020, le tricolore est prêté à Galatasaray, en Turquie, avant de rejoindre 6 mois plus tard le Stade Rennais, sous la même opération. À bientôt 32 ans, le milieu de terrain défensif est évalué à 11 M€ par Transfermarkt, quand l’Observatoire du football l’estime entre 4 et 7 M€. Loin des 30 M€ évoqués à son égard, lors de son passage au FC Séville. Mais il avance et dans l’âge, et vers la fin de son contrat. Il n’est pas précisé par le Stade Rennais s’il y a une option d’achat dans le contrat, certains médias assurent que que oui. Nzonzi en avait une lors de son prêt au Galatasaray, à 16 millions d’euros, que le club turc n’a pas levé.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’AS Roma

Le Français s’est engagé quatre ans avec le club de la capitale italienne. Lié jusqu’en 2022 avec les Romains, il effectuera la saison 2020-21 du côté du Stade Rennais, grâce à l’option insérée dans son prêt, levée à partir du moment où le club breton a terminé sur le podium, de la Ligue 1. À Rome, Nzonzi gagnait plus de 3 M€ nets, annuel. À Rennes, le club breton prend en charge l’intégralité de son salaire. Avec de tels émoluments, l’ancien d’Amiens domine largement le vestiaire. La saison passée, le numéro 25 a pris part à sept rencontres sous la tunique rouge et noire, toutes compétitions confondues, avant d’être comme tout le monde, stoppé dans son élan, par le contexte sanitaire. L’international tricolore a été recruté pour apporter son expérience au milieu de terrain, aux jeunes Eduardo Camavinga et Lea Siliki, avec l’objectif C1. Le dernier troisième de Ligue 1 a repris la compétition, jeudi 16 juillet, avec une victoire 3-0 contre Châteauroux, en match amical. Steve Nzonzi a débuté la rencontre.