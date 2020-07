Stade Rennais : Les Pinault retrouvent le top 5 des fortunes de France

Ils ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le secteur du luxe où ils officient n’ayant pas été épargné. La famille Pinault sort toutefois du confinement moins cabossée que d’autres, au plan financier. Car d’après le magazine Challenge, dans son palmarès annuel des fortunes du pays, les propriétaires du Stade Rennais mais d’abord du puissant groupe Kering retrouvent le top 5 national, en 2020.

Une place de gagnée pour les Pinault au classement des fortunes en 2020

Classés cinquièmes François Pinault le patriarche et son fils héritier des affaires, Françoi-Henri. Ils gagnent une place de mieux d’une édition du classement à l’autre et se glissent entre Françoise Bettencourt et sa famille et la famille Mulliez. Au Pinault, Challenge attribue une fortune estimée à 32 milliards d’euros cette année, contre 29 milliards, en 2017. « Malgré un recul de 15% des ventes du groupe de luxe, au premier trimestre, la fortune de ses principaux actionnaires a augmenté de près d’un quart en un an », écrit Challenge au sujet des Pinault.

Le Stade Rennais a les propriétaires les plus riches du sport français

Le mensuel économique croit savoir qu’à la faveur d’un portefeuille de marques très large, la famille rebondira en sortie de crise. Outre Kering et le Stade Rennais, elle est aussi à la tête de la célèbre maison d’enchères, Christies. Avec ses dirigeants, le club breton a les propriétaires les plus fortunés de tout le sport en France.