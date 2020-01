Stade Rennais – OM : Un choc pour qui selon les bookmakers ?

Le choc d’ouverture de la 20e journée de la Ligue 1 nous offre un duel important entre le Stade Rennais et l’OM. Les bookmakers ne se mouillent pas trop puisque les cotes se rejoignent, la victoire de Rennes est cotée à 2,69, alors qu’un succès marseillais est estimé à 2,75. Les deux équipes se tiennent à 5 longueurs d’écart au classement, sachant que le club breton possède un match de retard, face à Nîmes. Le nul est considéré comme moins probable (évalué à 3,16), même si ce résultat n’est pas du tout écarté.

Le score 1-1 entre le Stade Rennais et l’OM est le plus envisagé par les bookmakers

Le partage des points, sur le score 1-1 est en effet le scénario le plus attendu par les bookmakers, coté à 5,05. Ce résultat final au tableau d’affichage est apparu, lors des deux dernières rencontres entre les deux équipes. Autre possibilité, la victoire du Stade Rennais sur la plus petite marge 1-0, estimée à 7,10, et qui permettrait de surfer sur la série actuelle. L’équipe de Julian Stéphan a enchaîné fin 2019, 7 victoires consécutives au Roahzon Park.

M’Baye Niang, le buteur du Stade Rennais est favori pour marquer vendredi soir

M’Baye Niang part favori dans le duel des buteurs. Un but de sa part paye 2,79 fois la mise. Son coéquipier Adrien Hunou, démarre avec une cote un peu plus élevée, à 3,28. Le milieu de terrain rennais a marqué le troisième but décisif, lors de la dernière victoire en championnat de Rennes à domicile 3-2 face aux Marseillais, en septembre 2016. Concernant l’OM, un but Dario Benedetto est estimé à 2,87. Il en a déjà marqué 7 depuis le début de la saison en championnat. Dimitri Payet, le suit à 3,71.