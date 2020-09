Stade Rennais, PSG… Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

Il était annoncé gargantuesque, des mois en arrière, à l’annonce du changement de diffuseur télé et de la nouvelle manne financière qui en découlerait. Oui, mais voilà, entre temps, la crise sanitaire est passée par là. Et elle a largement freinée les motivations, de plusieurs clubs de la Ligue 1 française. A moins de 15 jours de la fin de ce mercato 2020, en la circonstance modifié sur le calendrier, il n’y a, pour opération la plus chère, que la levée de l’option d’achat à 50 millions d’euros, par le PSG et pour Mauro Icardi.

Icardi au PSG est la recrue la plus chère

Ça, et le transfert de Jonathan David au LOSC, embauché sur les denier de Victor Osimhen parti à Naples (pour 70 M€). A 32 millions d’euros, sans les bonus, il est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste. Sinon ? On notera les ambitions des deux promus, RC Lens et FC Lorient ; respectivement 19 M€ et 18,5 M€ investis sur ce marché, hors bonus. Les Merlus, eux aussi, ont battu un record avec l’attaquant autrichien, Adrian Grbic, que d’autres en Ligue 1 convoitaient.

Le Stade Rennais a de l’appétit

Enfin le Stade Rennais qui, au contraire de l’OM également qualifié pour la prochaine Ligue des champions, profite de ce nouveau statut d’équipe du gratin européen, pour se renforcer. Serhou Guirassy et Martin Terrier sont les têtes d’affiche d’un marché à 31 millions d’euros de la part du club breton. Qui va pouvoir encore oeuvrer, avec le départ d’Edouard Mendy pour Chelsea. Et 25 millions d’euros aux Rennais, dans l’opération.

Les 10 recrues les plus chères de la Ligue 1 sur ce mercato

10=. Caio Henrique, de l’Atlético Madrid à Monaco = 8 M€

10=. Robson Bambu, de l’Athletico Paranaense à l’OGC Nice = 8 M€

9. Seko Fofana, de l’Udinese au RC Lens = 8,5 M€

8. Adrian Grbic, de Clermont à Lorient = 9 M€

7. Karl Toko Ekambi, de Villarreal à l’OL = 11,5 M€

6. Martin Terrier, de l’OL au Stade Rennais = 12 M€

5. Axel Disasi, de Reims à l’AS Monaco = 13 M€

4. Serhou Guirassy, d’Amiens au Stade Rennais = 15 M€

3. Kevin Volland, du Bayer Leverkusen à Monaco = 15,5 M€

2. Jonathan David, de La Gantoise au LOSC = 32 M€

1. Mauro Icardi, de l’Inter au PSG = 50 M€