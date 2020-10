Stade Rennais : Salaire, contrat, ce que Raphinha a signé avec Leeds

L’ex plus gros transfert de l’histoire du Stade Rennais ne sera resté qu’un temps, et en Bretagne, et sur la plus haute marche du podium des recrues. Hier lundi, Raphinha s’en est allé vers d’autres cieux, ceux d’Angleterre et du promu Leeds. Son départ est consécutif à l’arrivé à Rennes, de l’attaquant Jérémy Doku, à 16 millions d’euros l’indemnité, le nouveau transfert record du SRFC.

Un contrat à 12,5 M€ sur 4 ans pour Raphinha à Leeds

Raphinha pour sa part, a rejoint le Leeds de Marcelo Bielsa, contre 17 millions d’euros et des bonus en sus. Avec les Peacocks, l’ailier brésilien de 23 ans s’est engagé sur un contrat de quatre ans, à l’échéance du 30 juin 2024. Il va lui rapporter 12,5 millions d’euros au cumul, selon les informations de la presse anglaise. C’est-à-dire 3,125 millions d’euros brut annuel, en tant que cadre de sa future équipe, en championnat de Premier League anglaise.

Une saison au Stade Rennais et puis s’en va

Précédemment au Stade Rennais, Raphinha approchait un salaire de 150 000 euros bruts mensuels, et plus avec tous les bonus, individuels ou collectifs. Il lui restait encore trois des quatre saisons signées avec les Rouge et Noir, jusqu’au 30 juin 2023.