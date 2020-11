Stade Rennais : Un actif joueurs à 47,2 M€ en fin de contrat en 2021

Tous trois ne devraient pas rester. Le Stade Rennais n’a pas signé d’option d’achat avec l’Inter Milan, sur le prêt de Dalbert, il l’a par contre négocié avec la Juventus pour Daniele Rugani. Quant à Steven Nzonzi, la question est incertaine. Ces trois là, venus d’un même championnat de Serie A, sont au Stade Rennais en pige, ils appartiennent à d’autres écuries qu’ils rejoindront à la fin de cette saison, si aucune suite n’est trouvée pour eux.

Trois joueurs en prêts jusqu’à la fin de la saison

Ils sont les joueurs à la plus forte valorisation en transfert, qui sont dans leur dernière saison contractuelle, au 30 juin 2021, avec le club breton. Les autres sont tous employés par le Stade Rennais, a minima depuis un an et demi, pour Romain Salin, la doublure d’Alfred Gomis dans les buts. Sinon depuis toujours, en ce qui concerne le jeune latéral droit, Brandon Sloppy. Lui devrait être logiquement être prolongé, en cours d’exercice.

Clément Grenier sur le départ de Bretagne ?

C’est moins sûr pour d’autres, notamment Clément Grenier au milieu de terrain. L’ancien lyonnais a l’un des plus gros salaires du club (280 000 euros brut mensuels), et il évolue dans un secteur concurrentiel, avec le champion du monde Steven Nzonzi et la pépite Eduardo Camavinga. Ils sont huit au Stade Rennais à possiblement disputer leur dernier exercice, sans toutefois savoir s’ils ont pour certains en option, une saison supplémentaire.

Huit joueurs valorisés à 47,2 M€ sur le mercato

Cumulés, ils pèsent 47,2 millions d’euros sur le marché des transferts, d’après l’estimation de la plateforme Transfermarkt, dont la moitié environ au seul duo Nzonzi – Rugani, valorisé à 24 millions d’euros (12 M€ chacun).

Les joueurs en fin de contrat en 2021 au Stade Rennais

Steven Nzonzi

Daniele Rugani

Dalbert Henrique

Clément Grenier

Brandon Sloppy

Damien Da Silva

Romain Salin

Georginio Rutter