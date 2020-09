Suède – France : Les Bleus vont-ils gagner selon les bookmakers ?

Retour aux affaires pour l’équipe de France de football, qui débute ce samedi soir en Suède, une nouvelle campagne de la Ligue des Nations. Neuf mois se sont écoulés depuis le dernier match contre l’Albanie, le visage de l’équipe a changé, avec le coup de frais impulsé par Didier Deschamps. La jeunesse triomphera-t-elle ce soir dans le nord de l’Europe ? C’est possible. A tout le moins, elle ne devrait pas perdre.

La France est donnée victorieuse face à la Suède

Chez les bookmakers nationaux, la France est donnée vainqueur à la cote moyenne de 1,85, pour un match nul à 3,5 et la victoire de la Suède chez elle, à 4,7. Sur le rectangle vert, cela devrait se traduire par un succès des Français, sur la marque d’un but à zéro. Cela vaut une cote moyenne de 5,44 contre un. C’est toutefois en balance avec le partage des points, un but partout, à la cote de 5,74. La France est dans le groupe 3, de la Ligue A, avec la Croatie, vice-championne du monde et le Portugal, tenant du titre, en plus de la Suède.

Mbappé et Giroud mieux cotés que Marcus Berg

Kylian Mbappé épargné par les turpitudes récentes au Paris Saint-Germain est normalement opérationnel pour le collectif tricolore. Aligné en pointe dans un système 3-5-2, aux côtés d’Olivier Giroud, il est le meilleur argument pour trouver le chemin des filets. Un but de sa part paie 2,32 fois la mise. Olivier Giroud suit à 3 et pour la Suède, le danger premier identifié est Marcus Berg, buteur à la cote de 4,05.

