Sylvan Adams, le milliardaire discret qui vise Williams F1

L’équipe Williams F1 vient de présenter ses nouvelles couleurs de la saison 2020, dans la foulée du départ annoncé de son sponsor principal Rokit, avec effet immédiat. Les spéculations sont importantes concernant une vente prochaine de l’équipe 9 fois championne du monde de Formule 1. Un nouveau nom est à rajouter : Sylvan Adams.

L’homme est canadien, comme ses compatriotes Lawrence Stroll (actuel propriétaire de l’équipe Racing Point et actionnaire principal du constructeur Aston Martin), et Michael Latifi (dont le fils est pilote Williams 2020). Lui aussi est milliardaire, mais dispose d’autres ambitions.

Prêt à investir 160 millions d’euros dans Williams

Adams souhaite faire la promotion de l’état d’Israël. Plus tôt cette année, le pilote Roy Nissany a rejoint comme pilote d’essais l’équipe Williams, contre un chèque de 8 millions d’euros, soutenu par le milliardaire canadien. L’ambition est de redonner à l’équipe, championne du monde en 1997 avec Jacques Villeneuve, son ancienne gloire. Un investissement massif est attendu. D’après les informations du Business Book GP pour Sportune.fr l’investissement e fera sur trois temps : 30 millions d’euros dès 2021, 60 millions d’euros en 2022 et la même somme sous la forme d’une privatisation de l’équipe, en 2023. Des sommes importantes que le milliardaire, ne confirme pas. Précisant seulement que devenir propriétaire d’une équipe de Formule 1 n’est pas son ambition immédiate. Bien qu’il cherche à faire la promotion de son pays d’adoption.

Auto-Ambassadeur au sens large pour Israël

En 2016, à 57 ans, l’homme quitte Toronto pour Tel Aviv et devient citoyen israélien. A partir de cet instant, il investit une partie de sa fortune (estimé à 1,7 milliards de dollars) dans des programmes éducatifs et de santé, invite Madonna à l’Eurovision en 2019, engage Lionel Messi et l’équipe d’Argentine pour jouer un match amical à Tel Aviv. L’homme a aussi convaincu les organisateurs du Giro d’organiser des étapes en Israël et a monté une équipe pour le Tour de France 2020. La rumeur dit qu’il voudrait engager Chris Froome, pour diriger son équipe.

Le plan de l’homme d’affaire est donc d’utiliser sa fortune pour faire la promotion d’un Etat dans différentes disciplines sportives, à fort impact médiatique. Une démarque que nous connaissons en France avec le PSG et en Angleterre avec Manchester City. D’ailleurs sur la carte de visite d’Adam il est écrit : » auto-ambassadeur au sens large pour Israël. »

A la façon du pilote vénézuélien, Pastor Maldonado, qui avait fait la promotion de son pays entre 2011 et 2015 en Formule 1 contre 175 millions d’euros d’investissements, Roy Nissany devrait débuter en 2021 sa carrière en Formule 1. Ensuite, Adams souhaite créer une académie pour soutenir les jeunes pilotes israéliens. Un homme discret, mais disposant d’ambition et de moyens très importants, pour l’équipe Williams.