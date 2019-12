TFC, Nîmes ou DFCO : Qui va descendre en L2 selon les bookmakers ?

Le championnat de France de Ligue 1 en est à sa moitié, pour la partie haute du tableau, Paris est en avance sur la concurrence et bien parti pour se succéder, en fin de saison. Derrière, d’autres équipes jouent des coudes pour rester dans l’élite et ne pas se laisser aspirer vers la Ligue 2. Avec le début prochain de la nouvelle répartition des droits de la télé, c’est le pire exercice pour descendre. Au moins deux équipes n’y échapperont pas. Trois peut-être selon le barrage. Dans la charrette, à ce stade de l’année, Nîmes Olympique est le premier que donnent les bookmakers.

Nîmes et le TFC sont les plus menacés

A la question, « qui va descendre », la cote moyenne du club gardois chez les opérateurs qui proposent le marché est de 1,32 contre un. Les Crocos sont dix-neuvièmes, à égalité de points du TFC, mais les Violets ont une légère préférences de la part des bookmakers que nous avons consulté ; ils sont néanmoins les deuxièmes cités après Nîmes. Et sont flanqués d’une cote de 1,59. Nîmes et Toulouse sortent du lot, les autres sont donnés un peu plus à l’abri. Dans un match essentiellement à trois équipes, dont deux promus.

Chaleur sur les promus, mais le compte final devrait être bon

Mais surtout le DFCO. Passé proche de la correctionnelle la saison dernière, Dijon survivra-t-il à celle-ci ? C’est loin d’être gagné vu la cote moyenne de 2,9. Elle est un chouïa plus faible (donc un chouïa plus probable), pour le FC Metz, tandis que le Stade Brestois, en dépit d’une première partie de championnat plutôt bonne (15e avec 22 points) est en embuscade juste derrière, à la cote de 3,6.