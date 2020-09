Top 5 des activités nautiques à faire en 2021

L’été, les activités nautiques permettent de s’amuser et de se rafraîchir. Vous pouvez être amateur de sensations fortes sur ou sous l’eau, ou plutôt du genre tranquille et posé sur l’eau, en exploration sous-marine même ! Le long des côtes françaises, en Méditerranée, dans la Manche ou l’océan Atlantique, sur un lac, une rivière ou un plan d’eau, quels sont les loisirs les plus plébiscités ? Voilà le top 5 des activités nautiques à faire en 2021 : envie de plouf garantie après lecture!

1. La randonnée en kayak de mer : découverte au fil de l’eau

Le kayak est à ne pas confondre avec le canoë. Le kayak peut se pratiquer seul ou en double, sur une embarcation rigide ou gonflable. Quelle est donc la différence entre kayak et canoë ? C’est surtout la position dedans ! En kayak, vous êtes au fond du bateau avec les jambes allongées alors qu’en canoë vous avez les jambes repliées. Ensuite, la pagaie est double (2 pales) en kayak alors qu’elle est simple en canoë.

Le canoë-kayak est la discipline. Comment le pratiquer ? A l’aide d’une pagaie et de vos bras, vous dirigez le kayak et le faites avancer à votre rythme. La nuance pour le kayak de mer : il doit être «homologué mer». Attention à bien respecter la réglementation et rester à 300 m maximum d’un abri ! On vous conseillera aussi de porter un gilet de sauvetage et de suivre les règles en mer.

Pourquoi c’est l’activité star de l’été ?

En famille, entre amis ou en couple, vous pouvez partir rapidement en mer car il n’y a pas ou peu d’apprentissage, vous êtes prêt en deux coups de pagaie ! Le kayak allie sport et divertissement, vous serez un vrai athlète à la fin de la saison. Stable et maniable, il peut aussi se pratiquer sur rivière et lac.

Le côté convivial, c’est aussi de prendre avec vous de l’eau et un pique-nique qui seront mis dans un bidon étanche : vous faites votre programme pour la journée. Peut devenir kayakiste qui veut, car tout le monde peut le pratiquer ! Pour les enfants, on préfèrera une configuration biplace pour être avec un parent. En location d’une demi-journée ou à la journée, comptez entre une cinquantaine et moins de 100€, selon le spot et le type de matériel (récent, rigide, etc.) : c’est plutôt économique !

2. Le baptême de plongée : le monde de Nemo vous attend

Pas besoin d’être un grand aquatique pour faire un baptême de plongée. Véritable initiation au monde marin, le baptême vous permet de découvrir avec un moniteur l’univers de la plongée sous-marine en toute sécurité. Vous vous équipez d’une combinaison, de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’une bouteille avec détendeur pour respirer sous l’eau.

Puisque cette activité est pour les débutants, elle est ouverte aux enfants et ne nécessite pas de savoir nager. Vous allez jusqu’à 6 m de profondeur, c’est la réglementation. L’idée est d’aller plus loin qu’un snorkeling à la surface, en découvrant aussi les codes de la communication sous l’eau.

Quels sont les points forts du baptême aquatique ?

Vous êtes pris en charge de A à Z, et pouvez remonter dès que vous le souhaitez avec le moniteur. C’est une immersion qui permet d’admirer la faune et la flore aquatiques, un véritable trésor sous la surface. Pour les petits et grands, cette activité idéale l’été offre de beaux spectacles à plusieurs mètres sous l’eau, dans des endroits très prisés comme la Corse, Cassis en Provence ou les îles bretonnes par exemple.

Dès 8 ans, les enfants peuvent s’essayer au baptême aquatique. Pour une cinquantaine d’euros en premier prix et selon le spot, vous passez 20 à 30 minutes sous l’eau. Et pour les adultes, il faut aimer avoir la tête sous l’eau. Et oui, vous n’y échapperez pas alors prenez une bonne dose d’oxygène et suivez Dory !

3. Le Stand Up Paddle, une activité bien-être et sportive sur l’eau

Le Stand Up Paddle (SUP) est un sport de glisse devenu tendance il y a peu mais qui date des années 50. Le principe : entre le surf et la pirogue, vous vous tenez debout sur une planche plus longue que celle de surf et vous avancez en équilibre grâce à une pagaie. Vous pouvez aussi nager allongé sur la planche, même si ce n’est pas l’objectif premier. Rigide ou gonflable, vous ne faites pas le même effort d’équilibre mais votre corps travaille énormément.

Pourquoi on aime le paddle ?

Il faut certes un peu de technique pour tenir debout sur un paddle, mais vous pouvez vous balader et faire des exercices de yoga sur la planche en toute liberté. Comme en kayak de mer, vous faites votre programme à la carte et c’est une véritable séance de sport que vous vous offrez ! Et en plus, vous êtes à ras de l’eau, c’est apaisant et relaxant pour votre esprit. Après, vous pouvez opter pour une formule randonnée, surf ou plus « course », selon vos envies.

Vous pouvez acheter le vôtre entre 200€ – pour les premiers prix – et plus de 700€. En location, comptez une trentaine d’euros pour la demi-journée et comme pour le canoë-kayak, environ 80€ à la journée. Ça vaut la peine de partir en balade sportive en couple ou en famille par exemple !

4. La sortie de pêche en mer pour taquiner du poisson

La pêche en mer séduit les amateurs de pêche sportive. Pour de la pêche au gros, il vous faudra la fameuse licence pour attraper requins, espadons, thons… Dans le respect des réglementations, vous pouvez utiliser différentes techniques de pêche (au leurre, à la traîne, au broumé qui se fait beaucoup en Méditerranée, etc.) et appliquer la méthode du no kill en relâchant les prises.

Lors d’une sortie de pêche encadrée par un moniteur aguerri, vous n’avez plus qu’à profiter et écouter ses conseils. Il vous prête le matériel (cannes, moulinets, appâts…) et vous profitez dans un esprit convivial ! L’idéal est d’être au moins deux pour partager ce moment sur le bateau avec le moniteur. Si vous êtes moins axé pêche mais plus balade détente, vous pouvez aussi louer un bateau et partir voguer, vous baigner et bronzer près d’une crique.

La pêche en mer : on adore !

En demi-journée ou journée complète, vous partez à l’aventure sur le bateau pour attraper du poisson. Cette activité ancestrale peut être pratiquée à tout âge et dans beaucoup d’endroits en France sur les côtes de la Manche, atlantiques et méditerranéennes. En terme de coût, comptez dans les 200-250€ par pêcheur la journée. Peut-être ramènerez-vous de quoi faire le dîner, mais dans tous les cas, vous profitez d’un moment en connexion avec la nature. Vous n’avez plus qu’à travailler votre lancer !

Pour qui ? Enfant ou adulte aimant attraper de petits ou gros poissons sur l’océan ou la mer ! Cette pratique permet de pêcher dans de grands fonds marins, il faut donc s’armer de patience parfois pour parvenir à quelques prises.

5. Le surf pour prendre la vague avec maîtrise

Le surf est un sport développé depuis le XXe siècle, et une véritable philosophie pour ses pratiquants. Culte au Pays Basque où les vagues sont les plus fortes, il faut savoir quelques petites choses avant de surfer. Sur une planche, vous ramez jusqu’au spot de surf pour prendre les meilleures vagues debout mais attention à la chute ! Il existe des règles de priorité sur le « peak » pour les débutants qui privilégient les « vagues vertes ».

Sport assez difficile, il faut des heures de pratique et de théorie pour arriver à se tenir debout sur l’eau sans tomber. On ne décourage personne car si vous avez la motivation, vous y arriverez ! On conseille cependant de prendre de vraies leçons de surf pour vous améliorer rapidement.

Le surf : tendance et plein de défi

La nature reprend toujours ses droits, alors si vous aimez les sensations fortes, le surf est idéal ! Vous faites grimper le taux d’adrénaline rapidement en tentant « roller », « tube » en vague creuse ou encore un « bottom-turn ». Le surf est ouvert aux enfants et adultes, débutants et confirmés, mais il faut bien choisir son spot et la période, ainsi que le bon matériel pour bien progresser.

Comme pour le paddle, la planche peut aller de 200 à plus de 1000€ par exemple si vous l’achetez. En location pour la demi-journée, comptez une cinquantaine d’euros à la journée avec la planche et la combinaison. L’avantage d’une location pour les débutants, c’est que vous évoluez à votre rythme et vous ne vous encombrez pas de matériel coûteux.

Des activités aquatiques à gogo pour faire le plein dans ou sur l’eau !

Outre le top 5 ci-dessus, allant de la balade en kayak ou paddle en mer, en passant par de la pêche, du surf ou de la plongée sous-marine, vous pouvez choisir bien d’autres activités aquatiques pour vous amuser en 2021. Parmi les plus en vogue, on peut citer le jet-ski le temps d’une balade encadrée, le flyboard cet engin hydropropulsé qui vous fait vivre des sensations de vol et de plongeon étonnants, ou encore la randonnée palmée (snorkeling) qui vous fait découvrir les espèces marines depuis la surface. L’été 2021 sera chaud, alors trouvez l’activité qui vous rafraîchit et vous divertit !