Top des cadeaux de loisir à offrir à Noël

Noël n’est pas encore là, mais le père Noël et ses lutins se préparent pour vous offrir les plus beaux cadeaux. Si vous cherchez des idées pour un sportif, amateur de foot, golf ou basket, une personne en recherche de sensations dans l’aérien et l’auto, ou simplement en besoin d’une petite escapade, il existe une multitude d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année pour tous les budgets. Mais lesquelles se placent sur le podium ? En direct de la Laponie, on vous dévoile les top cadeaux de loisir à offrir à Noël: il ne restera plus qu’à décorer la maison et faire vivre la magie de Décembre!

1 – Les idées cadeaux football

Les abonnements de foot

Si la personne qui reçoit le cadeau est amatrice de foot avec une équipe favorite, vous pouvez partir sur une box ou un abonnement. Il/elle pourra voir un match de sa team préférée (le calendrier de la saison est déjà sorti !) devant sa TV ou directement au stade.

En effet, vous pouvez lui prendre un abonnement de chaînes télé allant de 15€ à 40€/mois selon les packs choisis (BeIN Sports, Canal+, RMC sport…). Il pourra regarder son équipe jouer en direct ou en rediffusion, et ça marche aussi pour la fête des pères comme idée cadeau sportive !

Vous pouvez aussi envisager un abonnement au club pour la saison : le Paris-Saint-Germain (PSG) dès 490€, l’Olympique de Marseille (OM) dès 390€, Saint-Etienne (ASSE) dès 17€/mois, Lyon (OL) dès 529€, AS Monaco dès 180€ en Pesages… Ce sont de grands clubs francophones qui accueillent de nombreux supporters pour les rencontres de Ligue 1, Ligue des Champions, etc.

Si vous n’êtes pas fan et que vous vivez avec la personne qui reçoit le cadeau, on vous conseille l’abonnement club, il/elle pourra toujours inviter un copain. C’est un des meilleurs cadeaux de Noël pour un footeux !

Les jeux et accessoires 100% foot

Niveau accessoires et vêtements, vous pouvez lui offrir un maillot de son joueur préféré, ou le personnaliser à son nom avec son numéro fétiche par exemple : dès 30€ selon modèle et options. Si c’est pour votre enfant, vous pouvez choisir quelque chose pour sa chambre ou l’école : trousse, photo dédicacée, baby-foot, poster sur le mur voire même parure de lit : à vous de voir le niveau de foot que vous voulez à la maison !

Dans le jardin, l’incontournable but avec filet fera fureur pour ce(tte) champion(ne) en herbe, sur les traces de Griezmann, Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo et des plus anciens mais très populaires Zizou et Zlatan. Enfin, dans un esprit de convivialité entre copains ou en famille, vous pouvez opter pour un quizz ou un jeu de société 100% football, parfait pour l’apéro et partager sa culture footballistique.

2 – Le golf pour avoir les yeux en face des trous !

Tout pour golfer : les vêtements et accessoires

Si l’heureux bénéficiaire du cadeau est un golfeur, vous pouvez l’équiper de la tête aux pieds et le doter du bon matériel : clubs et balles, tenue type polo et casquette avec bermuda ou pantalon pour les hommes, tees, chariot… A vous de cerner ce dont il a besoin ou envie pour réaliser un birdie voire même un eagle sur le parcours !

Pour s’entraîner à la maison, il existe aussi quelques objets sympas. Vous pouvez offrir un tapis synthétique amovible ou le passer en golfeur 2.0 grâce au simulateur sur TV, ce dernier offre une immersion en réalité augmentée. De 250 à plus de 1000€ suivant la technologie, attention aux distances avec les objets et les personnes, le golfeur n’est pas sur un vrai green !

Un week-end golfique pour améliorer son swing

Vous pouvez aussi partir du principe qu’il/elle va golfer sur un parcours encore méconnu. En offrant un week-end golf, vous permettez au golfeur de tester un nouveau parcours et de se relaxer à deux. Pour moins de 150€ avec une nuit et un green fee, vous pouvez faire plaisir un peu partout en France.

Il est également possible d’offrir des leçons et si vous l’accompagnez sans golfer, peut-être tiendrez-vous le rôle du cadet (« caddie ») ? Selon l’idée de cadeau de Noël choisie en golf, elle se glissera plus ou moins facilement sous le sapin !

3 – Le pilotage d’hélico pour devenir un as des airs

S’envoler dans le ciel, voilà un rêve que beaucoup souhaitent exaucer. Si la personne à qui vous offrez ce cadeau aime l’aspect pilotage aérien, c’est le choix parfait pour lui faire plaisir à Noël ! L’objectif d’une initiation au pilotage d’hélico est de se familiariser avec les différentes commandes de l’appareil, accompagné d’un instructeur.

C’est lui qui s’occupe du décollage et de l’atterrissage pour des raisons de sécurité, mais le bénéficiaire du cadeau est le pilote une fois en vol stationnaire. Il apprend quelques manœuvres de base pour diriger l’appareil, et en toute sécurité grâce à la double commande du professionnel.

Manche à balai, palonnier, « collectif » et commande des gaz intégreront bientôt son vocabulaire de commandant de bord. Pour faire découvrir le pilotage d’un hélicoptère, vous avez le choix entre de nombreux aéroports ou aérodromes en France. L’hélicoptère peut être multi-passagers comme en AS350, Bell 206 ou Robinson R44, mais il peut aussi être biplace comme en R22 ou de type ULM (H3 Dynali ou Hughes 300) pour la maniabilité et la légèreté.

A partir de 150-200€ selon le modèle d’hélico et le temps de l’instruction en l’air, c’est un joli cadeau de Noël tout droit sorti de la voûte céleste. Si les membres de l’Agence Tous Risques restent un exemple pour l’heureux bénéficiaire, pas de « looping » prévu au programme pour autant !

4 – L’automobile : au volant ou co-pilote au cœur de l’action

Un stage ou baptême de pilotage sur circuit pour les sensations

Si c’est un(e) mordu(e) de GT de luxe, de voitures de rallye ou de sensations sur le bitume, offrez-lui pour Noël le plus beau des cadeaux : un stage au volant sur circuit ! Selon la voiture choisie, il/elle fera plus ou moins de tours de piste. En effet, en Ferrari 488 GTB ou Lamborghini Huracan – de véritables supercars italiennes – comptez minimum 150€ pour 2 tours alors qu’en Ford Mustang vous démarrez à une centaine d’euros. Et cela dépend aussi du circuit, car certains sont prestigieux à l’image du Castellet dans le Var et Magny-Cours dans la Nièvre.

En rallye, il/elle prend le volant d’un ou plusieurs bolides de course sur une piste terre avec perte d’adhérence. A moins de 100€ pour les premiers prix en Subaru, c’est un joli cadeau de Noël qui promet de beaux souvenirs ! Si ce sont davantage les sensations que la conduite qui l’intéressent, le baptême en tant que passager est parfait : c’est une démonstration sportive en tant que spectateur VIP (dès 50€ environ pour 2 tours selon modèle).

En voiture vintage ou en balade sur route

Si c’est son côté collectionneur que vous titillez, vous avez la possibilité d’offrir pour Noël une balade sur route en voiture vintage comme la AC Cobra, en supercar de luxe comme les dernières Ferrari et Lamborghini et même en voiture sortie de films et séries cultes !

Lors d’un stage sur route, le pilote appréciera les équipements et la sonorité du moteur tranquillement, en respectant le code routier. Sur le circuit de La Ferté-Gaucher et pour une centaine d’euros, vous pouvez prendre le volant de bolides mythiques du cinéma et de la TV : Fast&Furious avec la Dodge Challenger, Transformers, Taxi, « Kitt » de K2000, la Delorean de Retour vers le Futur… C’est surtout pour les émotions que procure l’expérience que vous ferez mouche avec ce cadeau de Noël !

5 – Un week-end en amoureux pour faire plaisir à sa moitié

Souvent à court d’idée pour votre chéri(e) au moment des fêtes de Noël, on vous d’innover, et d’offrir une évasion à deux avec un week-end en amoureux ! C’est le cadeau parfait pour un couple à Noël puisque vous décidez de l’endroit (château, hôtel 5 étoiles, domaine, hébergement insolite…) et des prestations : dîner gastronomique au champagne, pétales de rose en chambre, soins et massage bien-être au spa, balade à cheval…

Selon votre budget, vous pouvez démarrer à moins de 150€ pour une nuit en chambre avec petit déjeuner et agrémenter d’activités le week-end venu. L’idée, c’est de se retrouver et de se lover avec amour l’espace de quelques jours : une bouffée d’air frais et un retour de flamme assuré !

Vous voyez, on en a des idées par milliers pour combler ses proches à Noël !

Le père Noël va avoir du travail cette année. Pour les sportifs ou ceux qui aiment regarder le sport, pour les amoureux de la nature en mal d’évasion, pour les passionnés de voiture en tout genre, de la GT rugissante à la supercar flamboyante, vous pourrez glisser des cadeaux de Noël originaux et personnalisés dans la hotte de papa Noël. Les rennes auront peut-être besoin eux aussi d’un moteur V12, mais ils pourront se réconforter en janvier avec un week-end nordique reposant pourquoi pas !