Tottenham – Combien vaut Serge Aurier sur le mercato ?

Serge Aurier a récemment exprimé dans un échange pour le compte de Canal + Afrique son désir de terminer sa carrière au PSG. Son « club de coeur » a-t-il souligné, avec la réponse de Jérôme Rothen et la joute entre les deux, l’histoire s’est médiatisée. A 27 ans, le latéral droit de Tottenham est encore à quelques années de la quille, il est même plutôt à l’âge de la maturité sportive, là où d’ordinaire la valeur marchande est la plus forte sur le marché des transferts.

Serge Aurier est estimé à moins qu’il n’en a rapporté au PSG

En ce qui concerne Serge Aurier, il est aujourd’hui estimé à moins que les 25 millions d’euros payés par les Spurs au Paris Saint-Germain, pour le recruter. C’était au dernier jour du mercato de l’été 2017 et depuis, il est vrai, son contrat de cinq ans s’est réduit dans le temps. Néanmoins pour Transfermarkt comme du côté de l’Observatoire du football, il est plutôt valorisé de 15 à 20 millions d’euros. Mais il joue plus aux ordres de José Mourinho, que de son prédécesseur Mauricio Pochettino, plus d’occasions lui sont donc offertes de se bonifier.

Un contrat avec Tottenham signé jusqu’en 2022

L’international ivoirien au 13 sélections a, on l’a dit, paraphé un bail de cinq ans jusqu’au terme de la saison 2021-22. Il lui rapporte près de 345 000 euros bruts mensuels, il est à l’équivalence de Giovani Lo Celso, pour autre joueur anciennement au Paris SG. Formé à Lens, Serge Aurier est aussi passé par Toulouse. Hors des pelouses de football, il est un athlète habillé par la marque Nike.