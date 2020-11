Tottenham : Tous les salaires des Spurs cette saison 2020-21

Daniel Levy, le propriétaire et dirigeants des Spurs de Tottenham le dit sans détour : « Nous vivons actuellement l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du club ». Cela faisant référence à la crise mondiale, et ses conséquences sur la trésorerie des clubs. Au club londonien, l’exercice comptable bouclé au 30 juin dernier, révèle une perte sèche de 72 millions d’euros.

Une saison dernière déficitaire pour Tottenham

Néanmoins Tottenham a de la réserve et même un supplément d’ambition. Le reproche fait à Levy d’être un trop bon gestionnaire, parfois trop pingre pour performer, a perdu de son effet. S’il est vrai que les Spurs ont un contrôle manifestement plus maîtrisé des salaires, que certaines formations concurrentes, cet été le club de Londres a osé le pari du retour de Gareth Bale, en dépit du contrat colossal que doit assumer pour partie, sa nouvelle équipe.

Kane, Ndombélé et Bale forment le podium des mieux payés

Soit une dizaine de millions d’euros bruts à payer au Real Madrid qui assume le reste. Gareth Bale se glisse ainsi directement sur le podium des joueurs les mieux payés de la saison 2020-21, derrière l’international français Tanguy Ndombélé et celui d’Angleterre, Harry Kane, qui partagent de mêmes revenus, estimés par le Daily Mail et d’autres au Royaume-Uni, à près de 200 000 livres, toutes les semaines.

Une masse salariale plus maîtrisée chez les Spurs qu’ailleurs en chammpionnat

A Tottenham, la masse salariale avoisine les 170 millions d’euros, c’est l’une des plus fournies du Royaume-Uni, mais elle est est toutefois bien moindre, que les rivaux de Liverpool, Manchester City ou United. Cela n’empêche pas les hommes de José Mourinho de performer, en championnat. A propos du technicien portugais, il gagne près de 17 millions d’euros bruts, par saison au club.

Les salaires des joueurs de Tottenham cette saison 2020-21